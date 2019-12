Venta de dulces le ayuda a ganar dinero y hacer amigos

HERMOSILLO, Sonora.- Una vida de trabajo en la construcción tuvo Ramón Solís Montaño, de 72 años de edad, quien ahora enfrenta problemas de la columna y con la ayuda de un bastón camina por las calles del Centro de Hermosillo para vender dulces y tener ingresos.

Indicó que desde niño la escuela no le gustó y abandonó los estudios desde el primer grado de primaria para empezar a trabajar en la albañilería.

"Me enfado en la casa, mi oficio es albañilería, toda mi vida desde muy plebe, la escuela no me gustó, no tuve escuela, me gustó el trabajo, nunca llegué a segundo grado de primaria", relató.

Don Ramón tuvo registradas las semanas necesarias de cotización para alcanzar la pensión en Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero explica que fue con el salario mínimo y no le alcanza el dinero que recibe.

"No me alcanza lo poquito que me dan para comer, para vestirme y todo eso, el año pasado empecé a vender, pero vendiendo me ha pegado la presión, me mandaron al Seguro", comentó.

GRAN AYUDA

Con lo que obtiene en la venta de dulces se ayuda para la compra de alimentos, ropa, se costea el transporte y paga una renta mensual, ya que no tiene casa propia.

Sostenido con un bastón el hombre de la tercera edad carga una charola con dulces para ofrecerlos en las calles del Centro de Hermosillo, siempre de buen ánimo y dispuesto a contar su vida.

De joven contrajo matrimonio con una mujer que falleció en la labor de parto y aunque el niño sí vivió, su hijo hizo ya su vida.

La venta de dulces en el Centro le ha ayudado, según explicó, pues ha encontrado una forma de hacer algo por él, obtener ingresos y también hacer buenos amigos.