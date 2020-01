Venden en camiones las tarjetas prepagadas.

Los usuarios del transporte urbano deben de colaborar con la compra de la tarjeta de prepago porque hay una migración del pago en efectivo al sistema electrónico, dijo Alfonso López Villa.

El dirigente de Vigilantes del Transporte comentó que desde el lunes pasado se implementó en la línea 16 el pago exclusivo con tarjeta de prepago y el chofer no acepta pagos en efectivo.

Eventualmente ya no va a aceptar efectivo ninguna línea, el usuario tiene que traer tarjeta, porque si no, no puede subir, nosotros como usuarios también tenemos que conseguir las tarjetas y estarles recargando algo”, comentó.