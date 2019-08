Vendedor de escobas, invidente, sale adelante

HERMOSILLO, Sonora.- Levantarse cada mañana para salir a vender escobas y trapeadores ha sido complicado para Armando Soto Santos, quien perdió su vista hace 29 años, pero con esfuerzo logró tener su clientela y punto de venta.



Sentado en la esquina de las calles Francisco Villa y Emiliano Zapata en la colonia Palo Verde, lee un libro escrito con el sistema Braille mientras espera a que lleguen los clientes para llevar sus productos de limpieza.



Recordó que era joven cuando perdió la vista por desprendimiento de retina cuando trabajaba en el puerto de Guaymas, estaba casado y tenía un hijo, en esos momentos no supo enfrentar la situación y se encerró en su casa por cinco años.



"No sabía nada de lo que era el bastón, ni la movilidad, ni orientación y ya después de cinco años en la Casa de la Cultura se reunían los ciegos ahí en Guaymas y es donde inicio la aceptación respecto a mi ceguera", expresó.



El convivir con otras personas invidentes le ayudó a superarse.



Ahora ya han pasado casi tres décadas desde el primer día en que perdió la vista, aprendió cada mañana a caminar entre las calles de las colonias de Hermosillo para vender escobas y trapeadores.



Limpia las calles



Y hace cinco años inició su caminar por las calles Francisco Villa y Emiliano Zapata de la colonia Palo Verde gracias a que el propietario se lo permitió, y en agradecimiento a diario limpia las vialidades, después de realizar su recorrido.



"Aquí en la ciudad se requiere que la banquetas estén libres porque hay muchos obstáculos para nosotros en las banquetas, como rejas abiertas, aires acondicionados, coolers, cestos de la basura, postes que no fueron bien planeados", señaló.



Otro enemigo mortal de las personas con ceguera son las alcantarillas abiertas que han cobrado algunas vidas, dijo.



Su trabajo le ha permitido sacar adelante a su familia y a ayudar a uno de sus hijos para que termine la licenciatura.



Hoy anima a otras personas invidentes a que salgan a las calles para que realicen sus actividades como cualquier otra persona.