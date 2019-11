Vende o intercambia curiosidades

HERMOSILLO, Sonora.- Curiosidades como monedas, collares e incluso piedras a las que les encuentra forma y otros pequeños objetos que haya en la calle, o bien en bultos de tierra ofrece en venta el señor Rafael Bajo Camacho.

Rafael trabaja de velador y cuenta que recorre las calles del Centro durante las tardes para ir a su trabajo, lo mismo en las mañanas de regreso para ir a su hogar en la colonia La Matanza y es ahí dondo se han encontrado la mayoría de las curiosidades.

"Y ahí como hay muchos callejones por ahí ando para llegar a mi casa, pues ahí me encuentro las cosillas esas y vengo y las pongo aquí, barato, la gente quiere curiosidades y hay pura curiosidad ahí", indicó.

El trueque es algo que realiza comúnmente, le cambian ropa o zapatos a cambio les da algo que expone en una cobija que tiende en la Plaza El Mundito.

Otras cosas que ofrece Rafael Bajo son protectores para celulares que toma de tiendas de reparación de donde los sacan como desechos y las coloca en su pequeño puesto.

"Hay muchas cosas que tienen diferente tipos de figura, como este molcajete este me lo hallé y la gente me dice que es molcajete, es una curiosidad, también me encuentro todas estas joyitas, todo lo que ha estado tirado ahí", afirmó.

Bajo un árbol tiene su puesto en el que muestra también una colección de monedas que se ha hallado durante sus recorridos, la más antigua que tiene es de 1938.

Rafael comentó que cualquier cosa curiosa que vayan a tirar a la basura se la pueden llevar a la plaza porque de seguro le encontrará un uso.