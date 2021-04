Vende cuadros para salir adelante

HERMOSILLO.- En una de las principales avenidas del Centro de Hermosillo está Orlando Vargas Miranda, quien estudió Contabilidad en la Universidad de Sonora, pero por falta de una oportunidad de empleo vende cuadros de pintura que él mismo dibuja para sufragar sus gastos.

Explicó que padeció de poliomielitis, lo que lo obliga a usar muletas para caminar, y esto también ha sido un factor en su contra para que no le den una oportunidad laboral.

Muchas veces mencionó que tengo una discapacidad y ya no me hablan. Pero no tiene nada que ver, yo realizo mi trabajo bien, a la perfección, estamos bien de la mente, estamos preparados y estudiados”, expresó.