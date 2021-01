Vende casa por casa para ayudar a su hermano

HERMOSILLO.- Para apoyar a su hermano quien necesita bolsas para colostomía, María Elena Albelais García, de 65 años, vende chocolates casa por casa.

Estas me las dio una vecina, yo trabajo haciendo comida, tortillas u otras cosas para ayudarme y ayudar a mi hermano, ya que lo operaron porque tuvo unos problemas en los intestinos y ahora necesita de esas bolsas”, comentó.

Esta venta la hace en sus ratos libres, pero es muy necesaria, pues cada bolsa cuesta 150 pesos y a veces sólo le alcanza para comprar una o dos al día.

“A veces puedo comprarle, a veces no”, dijo, “ando batallando, mi hermano juntaba chatarrita para vender. Me dicen que vaya a algunos lugares pero mi hermano no tiene identificación, no tiene papeles y eso se me dificulta”.

María Elena pide el apoyo de la comunidad para comprar bolsas de colostomía y ropa de invierno para ella, ya que no cuenta con suficiente ropa abrigadora.

Quienes deseen contactar a María Elena para ayudarla a ella y a su hermano pueden comunicarse al teléfono celular 66-24-52-13-38.