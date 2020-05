Vence el miedo para cumplir con su deber

Para los oficiales de policía se ha agregado un nuevo enemigo, que a diferencia de los delincuentes no se ve, ni hace ruido, pero es tan cruel y sigiloso que decenas de sonorenses han sucumbido ante su letalidad: Es el coronavirus.

De ello está muy consciente el oficial de tránsito Guillermo Galaz Salazar, quien ahora además de portar su arma para repeler cualquier agresión tiene que usar tapabocas, guantes y una mascarilla.

Miedo sí tiene, afirma, pero debe de cumplir con su trabajo de portar la insignia del orden y la seguridad y ahora todas las herramientas de protección para evitar enfermarse de Covid-19.

Pues sí me da (miedo), pero hay que trabajar, nada más que hay que cubrirse es lo que podemos hacer, es mi chamba, envidio a esta gente que puede estar en su casa y estos no aprovechan”, comentó.

TODOS LOS DÍAS

Al menos durante 3 horas al día se dedica a concientizar a los ciudadanos en las vialidades de Hermosillo para que se queden en casa; sabe que muchos andan en la calle sin necesidad y estas personas son fáciles de identificar.

En menos de 10 minutos decenas de personas que iban solas en sus carros, se detenían para dar una explicación a Galaz Salazar del porqué andaban en la vía pública y algunas de las respuestas parecían más bien excusas y el nerviosismo se notaba.

“Yo siento que no está haciendo caso la ciudadanía, para mí en lo personal veo muchos vehículos en la calle, se suponía que no debería de haber muchos, no sé qué tendrán que hacer, yo creo que el trabajo, pero sí siento que falta quedarse más en casa”, dijo.

Al momento de preguntar a la ciudadanía “¿Qué anda haciendo?”, señaló, la gente ya sabe qué decir para evitar una amonestación y mencionan alguna actividad esencial.

“Que la gente haga caso de las recomendaciones de la Secretaría de Salud, que hagan caso de salir sólo lo necesario y si es posible ni a lo necesario, entre más nos quedemos en casa, esto se va acabar más rápido”, aseveró el oficial.

Siempre sale bien protegido y al momento de regresar a su casa lo primero que hace es bañarse, comentó, para después saludar a su esposa e hijos.

Indicó que espera no ser parte de las estadísticas de policías que son enviados a aislamiento domiciliario o cuarentena, pero sabe que el virus aparece en donde menos lo esperan.