Vence el cáncer y recorre el País para demostrar: ¡Sí se puede!

HERMOSILLO, Sonora.- "La discapacidad se vive en la mente", afirmó Jaime Cortez, de 34 años, quien forma parte de un equipo de futbol en la Ciudad de México y él junto con sus amigos buscan recorrer el País para recolectar fondos para su equipo Puma Retro, y para sus familias. A Jaime le falta una pierna.

El deportista recordó que desde los 6 años de edad ha sido un apasionado del futbol, "el deporte más bonito del mundo", y desde que recuerda ha sido su equipo favorito la "Máquina Cementera", Cruz Azul.

"Desde los 6 años yo jugaba, antes del golpe yo jugaba futbol llanero y me dieron un golpe más arriba de la rodilla, en el fémur, desgraciadamente no me lo chequé y se me hizo un tumor canceroso, ya no hubo otro remedio que la amputación", comentó.

El 7 de abril cumple nueve años de haber sido amputado de la pierna izquierda y aunque los primeros meses fueron difíciles, al pensar que no volvería a jugar su deporte favorito, fue con ayuda de su esposa e hijos que logró salir adelante para retomar su vida.

"Me amputaron a los 26 años y apenas estaba formando a mi familia, el más chico de mis hijos estaba recién nacido, el otro tenía 2 años y de repente me pasa esto", recordó, "me dicen ‘te tenemos que amputar la pierna’ y se me viene el mundo abajo".

Con una camiseta manga larga, unos shorts deportivos y unas muletas, Jaime y sus tres compañeros, Roger, Isidoro y Juan, mostraban ayer sus habilidades en el futbol en el cruce del bulevar Luis Encinas esquina con Rosales a escasas seis horas de haber llegado a la ciudad.

Las personas que deseen ayudar a los jugadores con pelotas de futbol, camisetas deportivas talla mediana o zapatos de las tallas 6, 6.5 y 7 pueden localizarlos en el teléfono celular 55-27-19-01-88.

La idea de jugar futbol surgió hace ocho años en otro equipo que se llama ‘Águilas del Distrito Federal’, contó, este equipo pertenecía a un amigo, quien también está amputado, y lanzó una convocatoria en un periódico local de la Ciudad de México.

"Estaba recién amputado y me dijeron ‘oye, van a hacer un equipo’ y les comenté ‘cómo crees’ y ya me dicen que los jugadores no deben de tener una pierna y los porteros no deben de tener un brazo", agregó.

El deportista y sus tres amigos están en Hermosillo y buscan recursos para llegar a Tijuana, destino final de la aventura, para poder recaudar más fondos para su equipo y familia.