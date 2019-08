Vecinos unidos cuidan su entorno

HERMOSILLO, Sonora.- Hay 136 parques en la ciudad cuyo cuidado está a cargo de grupos de vecinos, quienes se organizan no sólo para la limpieza, sino también para vigilarlos, plantar árboles y cuidar que todo funciona correctamente.



Desde pequeño, Sergio Hugo Ramos Armenta se ha interesado por la naturaleza y ha demostrado su preocupación por la falta de espacios verdes en Hermosillo.



El vecino de la colonia Encinos II relató que anteriormente había una persona encargada del cuidado del parque, pero por diversos motivos no pudo seguir con la labor de mantenimiento.



"Inicié en un descanso que tuve en vacaciones, donde quiera que yo he vivido me he interesado por tener árboles porque estos dan vida, además de sombra, y son un lugar donde se puede pasar un rato agradable bajo unas sillas o hamaca", dijo.



Sergio Hugo y otros vecinos se han encargado de mantener en óptimas condiciones el parque ubicado en Margarita Michelena y Salvador Novo. Ellos cuidan que esté limpio y vigilan para que no haya actos de vandalismo.



POCO A POCO



Descuidados, con maleza, basura, juegos rotos e incluso sin luz, así estaban algunos parques en Hermosillo, pero el compromiso de varias familias en la ciudad ha logrado que 136 de estos espacios "cambien de cara" con el programa Transformando mi Parque. Hermosillo tiene mil parques y áreas verdes.



Norberto Barraza Almazán, titular de Servicios Públicos Municipales, señaló que estas familias se han sumado gracias al compromiso tan alto que tienen con su entorno y la comunidad que vive en él, por lo que buscan tener una mejora en los espacios públicos.



Nos hemos enfocado mucho a los parques donde alguna forma se solicita mucho la participación de los vecinos y en colonias donde se requiere la integración social para que los niños, jóvenes y adultos mayores encuentren en el parque un lugar donde tener actividades recreativas", comentó.

Son 25 colonias donde este programa está activo, manifestó, pero se busca continuar en otros lugares donde es necesaria la participación ciudadana para tener espacios más verdes y limpios, tales como Los Arroyos y La Cholla.



Destacó que es importante que las personas participen en este tipo de actividades, ya que es necesario crear ese sentido de pertenencia y que tomen las áreas públicas para los ciudadanos.



"Es necesario que tomen las áreas públicas y lo hagan como si fueran suyas, que el ciudadano cuide los parques", añadió, "ese sentido de pertenencia es lo que buscamos crear con este programa para que las personas los cuiden".