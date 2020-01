Vecinos se unen para limpiar el parque

HERMOSILLO, Sonora.- Vecinos de la colonia Las Amapolas ponen el ejemplo a la ciudadanía y unieron fuerzas para embellecer el parque público y que sus hijos y nietos tengan un espacio público limpio en donde divertirse; solicitaron a los demás vecinos a unirse a la actividad.

Luego de una reunión que los vecinos sostuvieron el pasado 16 de enero, se acordó hacer una bien por su comunidad y rescatar el parque de la colonia que con el paso del tiempo ha sido vandalizado y prácticamente ha estado "secuestrado" por la delincuencia.

"Se está formando un comité para hacer limpieza porque estaba lleno de maleza y todo, y así con el comité, pues todos nos animamos y bueno… yo estoy grande, pero yo camino todos los días aquí y pues de algo va a servir, dije.

"Y está bonito el parque, pero está muy sucio. Mire cómo lo están desmantelando… y no es en el día, es en la noche, son los grandes porque los niños no son", expresó María Isabel, residentes desde toda la vida en la colonia.

Destacó que es el segundo día que los voluntarios realizan labores de limpieza en el parque situado en las calles Del Sauz y Pino, por una iniciativa que tuvo una de sus vecinas al mostrar su preocupación por el entorno en el que viven.

"Hombres y mujeres participamos. Ya es el segundo día que nos unimos, nos ponemos de acuerdo y decimos: ‘Tal fecha’, y venimos, ya quitaron mucha maleza, ya se la llevó la basura, pero sí necesitamos que nos ayuden más personas.

"Yo ya avisé, pero tengo puras vecinas mayores y ellas no pueden ayudar", dijo, "pero yo aunque sea a barrer por donde camino. A ver si se anima la demás gente que trae niños, un ratito, mientras los niños juegan se traen la escoba y les sirve porque hacen ejercicio".

PREOCUPADOS

María del Carmen Ríos, otra de las voluntarias, comentó que se animó a participar en la limpieza porque a sus nietos les gusta divertirse en los pocos juegos que quedan, pero el lugar está muy sucio.

"Los perros van y se hacen del baño allá y los niños luego vienen y dan marometas, y me da lástima. Me las traigo a las niñas, son tres niñas, pero mire cómo están los juegos… peligrando se suben al resbaladero y se van por la orillita para resbalarse, porque no tiene la plataforma, se la robaron.

"Yo tengo miedo que se vayan a golpear, pero ellas se quieren subir a los resbaladeros y andar aquí en el zacate de mentiritas, pues de perdida que esté barrido y limpio, Ayudo a como puedo, porque tengo a mi esposo enfermo, pero pongo mi granito de arena", expresó.

Los ciudadanos comentaron que desde hace aproximadamente 5 años el parque fue remodelado, pero a los pocos meses quedó abandonado y los delincuentes empezaron a desmantelarlo, incluyendo el cableado de las luminarias y los juegos.

Pero por la preocupación de un grupo de vecinos decidieron rescatar el espacio público y solicitaron ayuda, tanto de las autoridades como de los habitantes aledaños para que colaboren con la actividad que favorece a toda la comunidad.