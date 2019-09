Vecinos rellenan hoyos con arena en la calle Huachinera

La calle Huachinera, desde que inicia en la avenida Piña hasta llegar a la Guadalupe Victoria, está destruida, coincidieron vecinos que ellos mismos se han encargado de rellenar los hoyos con arena pero las lluvias vuelven a descubrir los baches.



"Pusieron una capita nomás, no tiene guarnición, no tiene nada ni banqueta ni nada, lo pusieron ahí por tapar nomás porque antes no se usaba el pavimento para este lado", manifestó Manuel Márquez de 62 años.



La falta de calidad en el pavimento es la causa que se hagan unos baches gigantes que no han sido reparados en los últimos 10 años, aseguró el vecino.



Los habitantes de ese sector han tapado los hoyos con sus propios recursos y solicitan a los dompes que cargan escombro les hagan el favor de arrojarlo sobre los baches, mientras que ellos se encargan de acomodar el material para que pasen los carros.



Pero al llegar la lluvia el agua arrastra toda la tierra y deja al descubierto que los componentes para tapar los hoyos no son los indicados, dijo.



"Viene un agua y se lleva todo, se lleva las piedras, ahí tenía puras piedras esas y mira queda limpio, está muy mal esta calle, toda la vida ha estado así, tiene como 10 años así, no sirve para nada", expresó.



Otra situación es que ni siquiera pueden caminar por ahí porque los carros por sacarle la vuelta a los baches, que tienen cerca de 20 centímetros de profundidad, corren el riesgo de atropellar a alguien.



Sonia Figueroa, otra vecina, explicó que en Piña y Huachinera se acumula la tierra que es arrastrada por el agua de lluvia, situación que padecen cada temporada de lluvia y parece no tener solución.



Afirmó que ya han hecho peticiones al Municipio para que pavimenten con concreto, pero hasta el momento no han obtenido respuesta.