Vecinos piden un espacio para poder colocar plantas de un área verde

HERMOSILLO.- Vecinos rescataron y cuidaron por 8 años un terreno abandonado, el cual afirman, personal de la constructora les había comentado que sería área verde.

Hace unos días colocaron un letrero donde explican que la propiedad esta en trámite de compra-venta lo que molestó a los colonos que con dedicacion y esfuerzo habia logrado un lugar de recreación.

Ya quitaron unas llantas de la entrada y empezaron a subir carros , es muy triste porque los vecinos y niños de la colonia pusimos los arboles que ya están grandes, pintamos mensajes para cuidar el planeta y ahora nos dicen que van a construir, que no era área verde, pero cuando compramos la casa así no los vendieron”, expresó Edgardo Reyes.

Los residentes comentaron que antes de que instalaran el área verde el sitio era un basurero clandestino.

“Nos dijeron que no querían nada ahí, ni árboles que quitemos todo, que van a construir departamentos para rentar y nos dio tristeza porque no tenemos dónde poner las plantas y no sabemos si se van a lograr”, manifestó Guadalupe Quiroz.

El lugar era frecuentado por niños y vecinos, pues se había convertido en un espacio de descanso donde compartían mensajes en pro del medio ambiente, los vecinos quieren conservar el lugar pero al ser propiedad privada piden un espacio cercano para poner las plantas que tendrán que sacar.