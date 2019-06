Vecinos piden 'no bajar la guardia' en El Encanto

HERMOSILLO, Sonora.- Robos constantes a casa habitación es lo que impera en el fraccionamiento El Encanto, y aunque en los últimos días se ha tenido una mayor presencia policiaca, los vecinos piden no quitar el "dedo del renglón" para que disminuya este delito.



Los residentes de la colonia localizada al Norte de la ciudad coincidieron en que desde hace varios años han luchado contra la delincuencia, pero no han podido combatirla, ya que están rodeados de colonias con problemas de inseguridad.



"Pues imagínate, estamos pegados a la invasión y de ahí se vienen todos los vagos. De verdad, estamos cansados, al menos yo, porque me han robado siete veces, entre el año pasado y en lo que va de estos meses y pregúntame si he recuperado algo", manifestó un vecino.

Por temor a represalias, los afectados prefirieron permanecer en el anonimato, ya que señalaron que los ladrones siempre son los mismos, por lo que ahora tienen que invertir en seguridad extra para sus casas para poder llevar la fiesta en paz.



"En mi caso, nosotros tuvimos que ponerle alambre al cerco y alarma a la casa, para poder medio estar, porque cuando compramos la casa, no estaba así, se fue deteriorando poco a poco y la gente las fue dejando y las invadieron".



Algunos de los entrevistados platicaron que en las últimas dos semanas se han percatado de que las autoridades han realizado operativos de seguridad por las calles de la colonia, en coordinación con personal militar y, al parecer, ha dado buenos resultados, pero piden no confiarse.