Vecinos piden más vigilancia en Hacienda de la Flor

HERMOSILLO, Sonora.- Vecinos de la colonia Hacienda de la Flor solicitaron mayores recorridos de vigilancia y seguridad en la zona, ya que coincidieron que los actos delictivos que últimamente se han presentado, no se habían visto en varias décadas.



Luego del ataque armado en el que falleció un joven de 23 años de edad y una adolescente de 17 años, registrado en días pasados en las calles Costa de Marfil y Amadeo Hernández, residentes cercanos solicitaron más presencia de las autoridades.



“En los 50 años que tengo viviendo aquí jamás había visto todo esto que está pasando. Sí, es cierto que hay mucho 'malandrito' por aquí y por allá, y hay robos y asaltan gente, pero nunca

en estas dimensiones.



“En la semana pasada balearon a una pareja y se murió el muchacho; la muchachita que iba con él parece que calibró, pero los venían siguiendo desde no sé dónde y empezaron a disparar y quedaron frente a la tienda. Imagínate que le hubieran dado a uno de nosotros”, expresó uno de los reportantes.



Siguen los robos en las casas, pero se ha calmado, agregó, pero lo que sí preocupa son los ataques con arma de fuego que cada vez se hacen más constantes en la colonia o al menos en esa área.



Por temor a represalias los denunciantes prefirieron omitir sus datos generales, pero quisieran que las corporaciones realizaran más rondines de vigilancia, aunque aceptaron que en ocasiones sí lo hacen pero no sirven de nada.