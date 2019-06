Vecinos piden ayuda por casa invadida

HERMOSILLO, Sonora.- Vecinos de la colonia Luis Encinas denunciaron a un grupo de delincuentes que invaden una casa abandonada; piden a las autoridades que los desalojen, ya que llevan más de dos años en el lugar y temen por su seguridad.



El predio está localizado en la esquina de las calles Quinta de Periférico y Gándara, el cual pertenece, según los reportantes, a un vecino que vive a unas cuantas calles, pero por problemas personales no puede hacerse cargo del lugar.



"Lo que nosotros pedimos es que los saquen de ahí, porque ya no los aguantamos. En esta colonia vive pura gente mayor y a mí me da temor por mi mamá, porque yo vengo y la cuido en el día, pero en la noche se queda sola y esos vagos hacen y deshacen", expresó una de las denunciantes.



Los residentes aledaños aseguraron que la vivienda está invadida por un grupo de al menos diez personas, entre hombres y mujeres que consumen droga y seguido realizan quemazones, fiestas "alocadas" y cada noche hay riñas.



"Se escuchan los gritos bien feo. Gritos de las mujeres porque les pegan los hombres o quien sabe qué les harán. También se pelean entre hombres y todo, es una depravación en ese lugar y nadie nos hace caso", aseguró otra de las personas denunciantes.



"Había hasta una embarazada ahí", dijo, "y parecen vampiros, porque nomás salen en la noche cuando uno duerme, pero ni dejan dormir, porque se oye que andan por los techos de las casas viendo a ver qué roban o a dónde se meten, espero que sí nos ayuden".



Los colonos aseguraron que sí han denunciando varias veces a las autoridades, pero los policías nunca les hacen caso o no se los llevan, por lo que ruegan a quien corresponda, que los retiren del lugar, porque el dueño está enfermo y no tiene las fuerzas para enfrentarse a los moradores.