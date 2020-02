Vecinos del Sahuaro piden más vigilancia

HERMOSILLO, Sonora.- Más rondines de vigilancia y seguridad solicitaron los vecinos de la colonia Sahuaro Indeco para la zona donde el jueves pasado una joven de 19 años de edad, fue atacada por un hombre, pero logró escapar gracias a un ciudadano.

Es el tramo ubicado al costado Norte del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), en la calle Alberto Gutiérrez, a la altura de la calle Cuatro, justo donde se encuentra una de las entradas a la institución y donde es común que ingresen los alumnos.

"Todo este pedazo es muy peligroso, siempre está muy solo y por aquí entran los alumnos del ITH, por eso es que caminan por aquí. De hecho yo vivo a la vuelta y la parte que está más sola, y donde se junta mucho malandro es donde está la barda en la curva.



"Es que en la calle Ocho está una puerta por donde entran los estudiantes, pero precisamente como asaltaban a muchos muchachos, la cerraron y abrieron la que está aquí, pero siguen juntándose mucha gente malosa y sí está peligroso", dijo.

Guadalupe Rubio.La residente en la colonia desde hace más de 34 años, destacó que los delincuentes hicieron huecos en la barda del ITH para usarlos como peldaños y escalar el muro, y saltar hacia el interior de los campos deportivos que están al otro lado.



NO DESCARTA ATAQUES

Bernardo Cruz, habita en el Sahuaro Indeco desde hace 45 años y considera a la colonia tranquila, pero no descarta la posibilidad que sí ocurran ataques a los estudiantes, por lo que sí considera que hace falta más vigilancia en la zona.

"Ayer estuvieron todo el día unos policías parados en la calle Diez, estuvieron arriba de la patrulla como vigilando, porque en aquella parte es donde más solo está.

"No digo que no pasó, sino que se me hace raro porque a esa hora hay mucho tráfico por aquí, pero quién sabe, lo que sí es seguro que pues sí hace falta que vigilen más, porque hay muchos estudiantes y que tengan cuidado las muchachitas", indicó.

Los reportantes recomendaron a no caminar solos por esa área en lasnoches, está oscura, y en el día desolado, pues pueden ser agredidos por maleantes que se juntan entre las calles Ocho y Diez, sobre la Alberto Gutiérrez.

¿QUÉ PASÓ?

De acuerdo con el informe de la Policía Municipal, eran alrededor de las 15:15 horas del jueves, cuando la joven estudiante, de 19 años de edad, caminaba por las calles Alberto Gutiérrez y Cuatro, cuando fue abordada por un desconocido.

Se trataba de un hombre de 1.80 metros de altura, de tez moreno claro y con bigote, además vestía pantalón azul y camiseta azul claro, con gorra roja, mismo que la tomó del cuello logrando lesionarla. Pero en esos momentos un automovilista pasó por el lugar y le gritó al atacante que soltara a la joven, quien logró zafarse del agresor mientras éste huyó hacia el Poniente.