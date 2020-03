Vecinos de la periferia ignoran riesgo de contagio

HERMOSILLO, Sonora.- Personas que viven en las periferias del Sur no consideran necesario aislarse por el Covid-19 y salen de sus casas sin ningún tipo de cuidado o medida de prevención para

protegerse.



“Yo no veo necesario quedarme en casa porque yo no he viajado a ninguno de esos lugares, ni la gente de aquí va para allá, entonces sí hay casos en Hermosillo, para acá todavía no andan. Ya que veo más fea la cosa me voy a preocupar”, opinó entre risas Janeth Suárez, quien vive en Invasión Altares.



Prestadores de servicio y comerciantes en el lugar aseguran que la venta tampoco ha bajado ni un poco desde que inició el llamado al aislamiento social por parte del Gobierno estatal y municipal, e incluso ha seguido un movimiento normal en las calles.



“Yo he visto todo normal, la gente viene sin cubrebocas, te hablan normal, no veo que se cuiden en nada. Toda la semana ha estado con un movimiento y flujo normal de personas y aunque para nosotros pues es bueno, porque vivimos de esto, sí nos da pendiente”, contó Cinthya, propietaria del

negocio de abarrotes “Frutería M”, ubicada en Rancho Grande.

En el Parque Deportivo que se encuentra en la calle López Riesgo varias familias disfrutaron la tarde de este domingo con sus hijos al aire libre y compartiendo juegos comunes sin algún tipo de protección.Una de las madres de familia comentó incluso que disfrutaban “de los últimos días de sol” ahorita que había pocos casos, ya que si había más, tendrían entonces sí que quedarse definitivamente en casa con los niños.“Pues nosotros ayer fuimos a una fiesta y hoy decidimos venir al parque porque aún son poquitos los casos, ya que haya más no podremos salir entonces sí ni a que nos pegue el sol, como los vampiros, hay que aprovechar”, expresó una de las vecinas del campo.También se les preguntó a las familias si alguna traía gel antibacterial o algo con que lavar las manos de sus hijos después de jugar en el parque, pero todas comentaron con una negativa, la mayoría de ellas porque no habían encontrado en ningún lado.