Vecinos de Palmar del Sol piden arreglar drenaje,antes de pavimentar 

HERMOSILLO, Sonora.- Vecinos de la colonia Palmar del Sol están en incertidumbre porque en su calle no cuentan con sistema de drenaje eficiente y las autoridades municipales realizan obras de recarpeteo.

Rafael López, habitante de este sector, explicó que sobre la calle Hidalgo entre Solidaridad y Olivares la autoridad lleva a cabo una obra de reparación de la carpeta asfáltica cuando el sistema de drenaje está en malas condiciones.

¿Cómo van a pavimentar la calle sino sirve el drenaje?, dije yo, no; empezaron del periférico y se fueron viniendo, ahorita ya tienen como unos 50 ó 60 metros donde no existe la tubería, donde estoy en mi casa, parece que no va a estar tampoco”, dijo preocupado.