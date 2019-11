Ve pasar la vida bajo un mezquite y en un sillón

HERMOSILLO, Sonora.- Durante los tres últimos años de su vida, José Cervantes Ríos, de 85 años de edad, ha estado viviendo en un sillón, debajo de un mezquite que permanece en el patio frontal de su casa, ya que ésta se encuentra “atiborrada” de basura y objetos que durante varios años ha recolectado.

Es un viejo sofá, del cual no se quiere deshacer, ya que señala es el lugar más cómodo y agradable para él, le gusta ver a las personas cuando pasan frente a su casa, localizada en Mina La Verde y Casimiro Estrada, en Real de Minas.

"Yo me vine a los 13 años, cuando apenas andaban queriendo fincar por aquí. Aquí me hicieron un campito para que vigilara la agricultura de trigo que sembraban en ese tiempo", recordó.

Es originario de Yerécuaro, Michoacán, un pequeño pueblo que colinda con Jalisco, de donde salió rumbo a Sonora a buscar trabajo en los campos de trigo que en ese entonces estaban en el ejido El Buey y Las Minitas.

Tuvo cuatro hijos y sólo uno de ellos está en contacto con un familiar cercano.

Luego de trabajar en uno de los campos, don José se pensionó en el Seguro Social, pero el enfado que sentía al estar en su casa, se aventuró a recorrer las calles y poco a poco fue acumulando objetos que guardó en la vivienda.

Hay veces que viene gente así y me traen ropa, me traen cobijas y es lo que tengo. Viendo como está el asunto, voy sacando cosas para afuera, para que se los lleve la basura", dijo.

Angelina Galván, cuñada de don José, comentó que él no acepta que lo que tiene dentro de su casa es basura.

"Necesita del Ayuntamiento para que mande ayuda y que limpie y que le apoyen con una casita de material, porque la pensión no es mucha y eso de las vueltas, taxis, yo me encargo de él, de todo eso, pero no puedo, porque no hay más familia que apoye.

Angelina vive en la colonia Emiliano Zapata y casi a diario acude a la casa de su cuñado para llevarle "un taquito" y ver que esté bien de salud, ya que él vive a la intemperie, debajo del mezquite, pues tiene temor de estar adentro de la casa.

"En ese sillón donde está, ahí duerme, ahí descansa, ahí todo, y no quiere dormir adentro porque dice que le da miedo, pero pues a lo mejor como está el basurero que él mismo lo acarrea.

"Sola no puedo, dinero no tengo y también vivo de lo que el gobierno me da", agregó, "yo no tengo pensión más que lo del gobierno y todo esto es gasto, yo estoy haciendo lo que puedo, como verá ahí está el montón de basura, pero de a poquito yo saco".

¿PUEDE APOYARLO?

Para cualquier ayuda comunicarse directamente con Angelina Galván al celular: 66 23 42 69 18.