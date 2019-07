Vandalizan tanques de Aguah en busca de cobre y acero

HERMOSILLO, Sonora.- Uno de los principales motivos por los cuales son vandalizados los tanques de abastecimiento de Agua de Hermosillo, es por que los ladrones buscan materiales como cobre y acero, indicó Jesús Alberto Dorado Huitrón.



El director de Ingeniería de Agua de Hermosillo señaló que en lo que va de la administración se han realizado once denuncias, aunque no se tiene conocimiento de algún detenido hasta el momento.



"La gente lo que busca es el cobre, el metal como el acero o cosas que puedan vender en el mercado, piezas a las que les puede sacar algo de dinero ya que son piezas pequeñas, pero que hacen una función importante", comentó.



MERMA EL PRESUPUESTO



Parte importante del presupuesto de la paramunicipal es utilizado en la reparación y reposición de piezas robadas o infraestructura dañada, destacó el funcionario, aunque no especificó el monto que se ha invertido.



"En las últimas semanas hemos tenido problemas de vandalismo en lo que es agua potable en la ciudad, el domingo hubo un daño a unas piezas de una válvula que controla el nivel de una pila, conocido como el Tanque Palo Verde, hubo robo, daño de piezas y eso provocó que no funcionara el flotador", explicó.



DIFÍCIL CAMBIO DE MATERIAL



Jesús Alberto Dorado Huitrón externó que se ha buscado intentar remplazar el material, pero debido a las altas temperaturas que se registran en la ciudad no es posible, ya que el plástico se pega, se derrite.



"Hemos hecho pruebas con polietileno o concreto, pero con el plástico tenemos problemas, el concreto se quiebra, estamos utilizando uno para las tapaderas de las alcantarillas esperamos que no se presenten robos", dijo.



Aunque en toda la ciudad se han presentado robos de alcantarillas o de piezas clave en los tanques, puntualizó, los cuales en su mayoría están ubicados al Oriente de la ciudad.