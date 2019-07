Vandalizan casa en Villas del Sur

HERMOSILLO, Sonora.- Más que hartos dijeron estar los residentes de la colonia Villas del Sur, por una casa abandonada a la que seguido le prenden fuego los delincuentes, por lo que piden mayor vigilancia en el lugar.



El domicilio está ubicado en la Cerrada Villa Flores, al Sur de la ciudad, marcado con el número 166, donde Mario Ángel Gamboa vivía, pero desde hace aproximadamente un mes, los delincuentes quemaron la vivienda hasta que lo sacaron.



"Yo vivía ahí, pero cuando fui a trabajar los cholos me la quemaron y pues ya un vecino me dio chanza de que viviera con él, pero aunque yo la estaba invadiendo, pues la cuidaba y no le hacía daño a nadie.



"Después de eso", dijo, "se empezaron a llevar las puertas y ventanas y echaron basura. Ahora la queman a cada rato y hasta escombro hay, yo ya no quiero vivir ahí en ese cochinero".



PROBLEMAS A DIARIO



Por temor a represalias, otros vecinos prefirieron permanecer en el anonimato, pero comentaron que casi a diario realizan quemazones en el lugar y en el interior se la llevan personas que consumen drogas.



"Lo que me preocupa son los chamacos, porque estamos hasta la ma… de todo esto, de que se metan y quemen la basura, quemen el cobre y se metan a drogarse, yo no sé por qué no vienen y se los llevan para siempre.



"Le llamamos a la Policía y sí vienen, pero nomás ven la patrulla y corren, los desgraciados, por eso estoy enojada, ya me tienen harta", expresó la afectada.



Los reportantes solicitaron mayor presencia de las autoridades en la colonia, ya que aseguraron que los delincuentes están a la vista de todos, menos ante los de la Policía, ya que los detienen, pero al rato vuelven y con más ganas de molestar, ya que los denunciaron.