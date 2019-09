Van pesistas a nacional

HERMOSILLO, Sonora.- Una delegación de 40 pesistas sonorenses infantiles partieron este jueves hacia Guanajuato para participar en el Campeonato Nacional de Halterofilia de las categorías Sub 13 y Sub 11 en ambas ramas.



El seleccionado de nuestra entidad estará compitiendo desde hoy y hasta el domingo en Celaya, como parte del evento convocado por la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, que reunirá a unos 300 competidores.



Por el lado de Sonora destacan el levantador Cristian Grijalva (Sub 13 en más de 73 kilos) quien se coronó monarca en el Campeonato Regional Infantil 2019 efectuado en La Paz, Baja California Sur, además de Ximena Romo Borbón (Sub 11 en 40) y Rodolfo Rodríguez Carrizoza (Sub 13).



También sobresalen Ana Sofía Cubillas (Sub 13 en 59) y Wendy García (Sub 13 en 55), destacando que la selección sonorense se nutre de atletas de Hermosillo, Navojoa, Santa Ana, Ciudad Obregón y Cajeme.



Además de los pesistas infantiles sonorenses verán acción del estado anfitrión Guanajuato, así como de Sinaloa, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Durango, Estado de México, Querétaro y Jalisco.



Rafael Escobedo Zamorano, presidente de la Asociación Sonorense de Pesas, indicó que el evento es un fogueo de suma importancia para las nuevas generaciones de halteristas como los que pronto irrumpirán en la categoría Sub 15.