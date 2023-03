Van dos guarderías clausuradas en Hermosillo en lo que va de este 2023

HERMOSILLO, Son.- Son dos guarderías que han sido clausuradas en Hermosillo por la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado (CEPC) durante este año e invitan a los ciudadanos a denunciar irregularidades en las estancias.

Jesús Fabián Valenzuela Torres, director de Inspección y Vigilancia de esta dependencia, informó que los padres de familias que tienen a sus hijos en guarderías deben de prestar atención a que las instalaciones cuenten con:

Recomendó a las personas que buscan una guardería que investiguen previamente si cuentan con el programa interno avalado por Protección Civil.

“Que cuente con los extintores, son cosas visibles que uno lleva a los niños, puede ver que tiene dos extintores, que tienen detectores de humos, que tienen salidas de emergencias, los cristales o ventanas deben de tener películas antiestallantes”, expuso.

Estas son las cosas en que se deben de fijar los padres de familia que resguardan a sus hijos en una guardería, además estas instalaciones no deben de contar con gas L.P. para cocinar.

“En ninguna guardería, en ninguna estancia infantil está aprobado que se use gas, no se puede, está prohibidísimo, no se utilice gas en ninguna guardería”, señaló.