¡Vamos a limpiar la playa!

HERMOSILLO, Sonora.-Ciudadanos y ambientalistas se unirán este domingo para limpiar las playas de Bahía de Kino de los desechos que son arrojados a la zona, como parte de la campaña mundial de Ocean Conservancy.



Integrantes del grupo Mi bolsa no es de plástico son las encargadas de organizar esta mega limpieza por segundo año consecutivo, con la que buscan generar consciencia en los visitantes.



Carla Celaya, integrante de este grupo, convocó a ciudadanos, empresas y ambientalistas a que sumen a esta jornada, donde se espera que cerca de 400 personas participen.



"Estamos en colaboración con Ocean Conservancy y Mi bolsa no es de plástico, es una limpieza mundial, el año pasado la hicimos el 30 de septiembre y ahora esperamos que después de las lluvias, el mar arroje la basura", dijo.



Los interesados deberán registrarse en un enlace a través de la página de Facebook.



La jornada iniciará a las 06:30 horas en el poste 65 de la calle Mar de Cortez, ahí se darán las indicaciones y se dividirán los grupos, posteriormente cada grupo se irá al punto correspondiente.



y comenzarán con el retiro de desechos de las playas.



En cada grupo habrá encargados de contabilizar y documentar lo recolectado, cada persona se encargará de un desecho en específico, explicó, unos recolectarán colillas, otros plásticos, otros latas, etcétera, para llevar los desechos ya separados.



Al concluir la limpieza a las 09:00 horas se reunirán en el Museo de los Seris para hacer el pesaje de lo recolectado y su correcto traslado para reciclar el material que se pueda.



"Es una buena oportunidad para generar consciencia y formar parte activa no solo ser espectador viendo el problema global de la contaminación por plástico y no hacer nada".



"Tenemos playas muy bonitas como Bahía de Kino, y qué mejor que involucrarse limpiando y generar consciencia de no ensuciarla", expuso, "la idea es que la gente haga buena disposición de sus residuos y educar con el ejemplo".