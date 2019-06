Valores lo forjan en su vida militar y los inculca a la familia

HERMOSILLO, Sonora.- La enseñanza más valiosa y que no tiene precio son los valores que forjan dentro del Ejército Mexicano y que se transmiten a la familia.



Para el capitán retirado y docente Ignacio Toledo Nolazco, la disciplina, organización y obediencia con la que se desempeñó en la Fuerza Aérea Mexicana también formaron parte de su hogar.



Aunque durante los primeros años de vida de sus cinco hijos él prestó su servicio en el área de Mantenimiento de Aviación, expresó que logró brindarles tiempo de calidad y mantener sólida a su familia.



"Es mucho trabajo y ha sido muy difícil por el tiempo que uno dedica, porque cuando estaba en el servicio activo me demandaba mucho tiempo; pero después del retiro empecé otras actividades.



"Puse un negocio propio, estoy en una institución de asistencia privada apoyando por las noches, duermo ahí en un albergue y aparte doy clases en el Tecnológico de Hermosillo, en la escuela de Ingeniería en Aeronáutica", puntualizó.



A sus 48 años de edad, el maestro destacó que puede sentir agradecimiento hacia su persona por parte de sus hijos; además, disfruta el poder llevar y recoger a su hija más pequeña todos los días al colegio, actividad que no siempre podía hacer.



Pero se suma cuando está uno presente para dar lo que más se pueda y compensar todo eso", expresó, "después del retiro hubo más tiempo para otras actividades y hemos ido aprendiendo a través de los años".

Tiempo de calidad



El capitán Toledo, como es conocido, destacó que existen otras familias donde los papás tienen que pasar mucho tiempo fuera debido a sus profesiones, pero como él, logran dar calidad al poco tiempo que brindan a sus descendientes.



"Uno los prepara para la vida un poco mejor, lo más es que sean ordenados, disciplinados y tengan obediencia para que puedan triunfar en muchos aspectos de la vida; organizados para estudiar, van a lograr mucho, también en sus labores cuando trabajen.



Retirado de la Fuerza Aérea Mexicana, Toledo Nolazco dijo a los jóvenes que sí se arriesguen a emprender sus proyectos, pero sobre todo si ven que hay posibilidades de salir adelante.