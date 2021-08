Si no te has vacunado, ¡Aprovecha! Aplicarán hoy primeras dosis para mayores de 18 en Hermosillo 

HERMOSILLO.- Un total de 56 mil 088 vacunas de Astrazeneca se aplicaron en tres días, en la ciudad de Hermosillo, a las personas de 40 a 49 años de edad, reveló el delegado regional de Bienestar, Florentino Valencia.

El funcionario federal, señaló que hoy continuará la vacunación de segundas dosis para los ciudadanos de 40 a 49 años y de primera dosis para mayores de 18 años en ocho módulos que serán instalados en Hermosillo y uno más en el Poblado Miguel Alemán.

Mencionó que en el Municipio se instalarán siete módulos en: Universidad Estatal de Sonora, Centro de Usos Múltiples, Cobach Norte, Teatro Auditorio Cobach y Gimnasio Ana Gabriela Guevara, los cuales funcionarán de 7:00 a 17:00 horas, y los parques industriales Ford y Dynatech, de 7:00 a 14:00 horas.

El número de vacunas que estarán disponibles hoy en los diferentes puntos, indicó, lo desconoce, pero se anotaron alrededor de 900 personas a través de un correo electrónico que proporcionó la delegación regional de Bienestar para recibir el biológico.

No sé cuantas dosis están disponibles, el Sector Salud es el que controla las vacunas y no me informó el número que llegó de México, pero se anotaron 900 personas en un correo electrónico que dimos para darnos una idea de la demanda, y si alguien solicita la vacuna y no se anotó la recibirá sin problemas”, aseguró.