Vacunación antiCovid | A los jóvenes de Hermosillo "les vale la lluvia" y se quedan en la fila para vacunarse

HERMOSILLO.- Ni la lluvia, el calor ni la humedad detuvieron a los jóvenes de 18 a 29 años de salir a la calle a buscar ser inmunizados contra el Covid-19, formando largas filas por fuera de los distintos puntos de vacunación en Hermosillo.

"Tenemos aquí dos horas ya formados y yo creo que aún faltan unas dos o tres más para poder pasar a ponerme la vacuna, comentó Irám Josué, de 25 años, quien acudió al Cobach Villa de Seris a ponerse su primera dosis de Pfizer.

Sí está cansado, más por la lluvia porque estoy todo húmedo y luego sale poquito el Sol y empieza a sentirse muy incómodo, pero como sea ya vamos a estar vacunados, expresó el joven, riendo.

Miles de jóvenes acudieron aún con la lluvia a vacunarse en los puntos asignados, dos jovencitos se aprecian con frio y sin forma de guarecerse del agua mientras hacen fila

Junto a Irám, cientos de personas de diversas edades se mojaron en la lluvia para ser inmunizados, desde adolescentes de 18, hasta adultos mayores de 50, como es el caso de Rubén Rodarte, quien acudió a ponerse su segunda dosis.

Yo ya tengo la primera dosis, pero no me puse la segunda porque andaba trabajando en el campo, comentó el hombre de 56 años. Ya ahorita aproveché para venir a ponérmela, me dicen que igual si sirve aunque se haya pasado el tiempo, entonces aquí estoy, con lluvia y todo.