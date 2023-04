Vacacionistas toman la carretera: Tráfico vehicular se intensifica en la Hermosillo-Moctezuma durante Semana Santa

HERMOSILLO, Sonora.- En las primeras cinco horas del Jueves Santo, casi 4 mil vehículos transitaron por la carretera Hermosillo-Moctezuma, de acuerdo a los registros del punto de vigilancia ubicado en el ejido El Tronconal.

Se espera que el tráfico incremente entre hoy y mañana. Como ya es tradición, a partir del Jueves Santo durante el actual periodo vacacional, cientos de hermosillenses se dirigen hacia las distintas zonas turísticas del Estado para disfrutar un tiempo en familia o con amigos.

Gran parte de los ciudadanos viajan hacia la zona rural Poniente de Hermosillo, rumbo a la zona costera, para visitar las playas que están en esa área, principalmente Bahía de Kino, El Choyudo, Tastiota, entre otras.

Pero algunos otros deciden visitar los pueblos asentados a lo largo de la ruta del Río Sonora, donde se realizan diversas actividades de carácter religioso y aprovechan que en la mayoría de los empleos descansan de jueves a domingo para poder viajar.

Como parte del operativo de seguridad que organizó el Municipio en coordinación con otras organizaciones y dependencias, se instaló un filtro en el entronque ubicado a la altura del kilómetro 6, de la carretera federal 14 y la carretera El Tronconal-San Miguel de Horcasitas.

Te puede interesar: Comienzan a llegar turistas a vacacionar en Sonora; instalan módulos turísticos

De 07:00 a 19:00 horas, alrededor de ocho elementos de la Policía de Tránsito Municipal, dos paramédicos de Cruz Roja y dos elementos de Bomberos de Hermosillo, desde ayer se hicieron presentes en el sitio como parte de la prevención.

Según el conteo que se hace cada hora por Seguridad Pública, desde las 07:00 a las 12:00 horas de ayer, se contabilizaron 3 mil 707 vehículos que transitaron en ambos sentidos: Tanto de Oriente a Poniente como de Poniente a Oriente.

El registro indica que en las primeras cinco horas del operativo, un total de 2 mil 904 automóviles se dirigieron hacia las comunidades del Río Sonora, mientras que 803 viajaron de los pueblos de la Sierra hacia Hermosillo.

Personal presente en el operativo expuso que entre jueves y viernes es cuando se esperaba mayor afluencia, y para el domingo se esperaba mayor afluencia en los automóviles que bajan de los pueblos a la ciudad.

Con gran entusiasmo y optimismo iniciaron el periodo vacacional de Semana Santa los comerciantes y restauranteros de San Pedro, El Saucito, quienes resaltaron que esperan un mayor o igual número de ventas que el año pasado.

Aunque prefirieron no mencionar la cantidad de ganancia por seguridad, algunos comerciantes del corredor gastronómico de San Pedro, aseguraron que la producción aumenta casi al doble, y a veces hasta el triple, y este año “pinta” para bien.

María Jesús Martínez Castro, propietaria de la Taquería El Rubio, comentó que uno de sus platillos que la distinguen es su famoso burro de carne con chile, mismo que fue seleccionado en la Muestra Gastronómica de San Pedro como el mejor burro de carne con chile, hace tres años.

Destacó que en el menú que ofrece a sus clientes son alrededor de diez platillos regionales, entre ellos, la carne con chile, el cocido, gallina pinta, menudo, pozole, machaca, deshebrada, tamales de elote y carne, además de carne asada y pollo asado.

Tan solo para preparar la carne con chile, María Jesús utiliza 20 kilos de carne diarios, pero en vacaciones de Semana Santa la cantidad se incrementa bastante por la cantidad de comensales que llegan a su negocio.

Yo, por lo general no hago tanta, yo hago 20 kilos, nada más, y se vende toda. De hecho, cuando ya no tenemos carne con chile, ya no vendemos nada, lo demás ya no jala. Para mañana (viernes) y el sábado es cuando se espera más gente, y ya el domingo, escomo cualquier domingo normal.