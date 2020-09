Va alcaldesa Célida López por más infraestructura social; analiza la reelección

La inversión en infraestructura social, la rehabilitación de calles y el equipamiento en todas las dependencias son parte de las prioridades de la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas.



Al hacer un balance de sus dos años de trabajo, destacó que hay logros como la cancelación de la concesión del contrato de alumbrado público por su costo excesivo, así como la inversión en vialidades, Servicios Públicos, la Policía Municipal, la profesionalización de policías, entre otros.



“El siguiente año debe ser un año que continúe con el tiempo que tenemos de inversión en infraestructura social y seguir rehabilitando calles, pero seguir equipando a Servicios Públicos y todas las dependencias”, dijo.



La alcaldesa también explicó que hay acciones por realizar como la cancelación de la concesión del relleno sanitario, la mejora de las vialidades, entre otras acciones. Y también habló de las posibilidades de que en 2021 vaya por la reelección de su cargo.



"En lo personal, creo que diciembre es un buen momento para tomar una decisión definitiva, pero para ser honesta no entiendo bien cómo se lleva un proceso de reelección siendo presidenta municipal", dijo la alcaldesa al explicar que también deben considerarse las disposiciones de su partido.



¿Cuál sería el balance de los primeros dos años de trabajo al frente del Gobierno municipal?

Al hacer el balance de dos años de trabajo nos obliga a hacer un repaso de las diferentes áreas donde se concentra el mayor reto para cualquier administración pública, más en una ciudad como Hermosillo que llega este año al millón de habitantes.



En principio creo que debería de hablar del rescate de los servicios públicos que fue finalmente algo que logramos detonar en el primer año de trabajo, recordarán lo importante que fue para nosotros rescatar el servicio de recolección de basura y poder equipar a la ciudad y poderle dar a uno de los servicios públicos mejor valorados, un empuje real con una inversión importante, ya que de los 30 recolectores que adquirimos siempre hemos puesto el reto que la ciudad requiere de 40 camiones recolectores.



Creo que el logro, la visión de la limpieza de la ciudad ha sido el programa de reciclaje, ya que por primera vez en Hermosillo tenemos el exitoso programa de reciclaje y separación de residuos en más de 20 colonias de la ciudad que nos han permitido descubrir la gran capacidad que tenemos los ciudadanos de adaptarnos a una nueva realidad.



Sobre el relleno sanitario lo hemos estado analizando y hemos visto que es un proyecto que debemos de reconvertir porque la basura tiene valor, el hecho de que el Municipio esté financiando al chofer del camión recolector, el camión recolector, el diesel y que todavía tengamos que ir a pagar a un relleno sanitario, que es parte del Municipio pero está concesionado, nos está generando un gasto, que en nuestra perspectiva es un gasto innecesario; tenemos que cancelar la concesión del relleno sanitario, esa sería obviamente una de las estrategias y decisiones que deben de anotarse como los retos pendientes que tenemos.



La presencia de la Policía Municipal, los tiempos de respuesta que era imposible para la administración pasada responderle a la ciudadanía por dos sencillas razones, en primera no tenían suficientes patrullas y segundo, cuando nosotros llegamos a la administración, las pocas que había no tenían ni gasolina, las encontramos prácticamente estacionadas. En este ejercicio, para nosotros ha sido muy importante el combinar el recurso federal como el propio, es casi similar a la inversión que se ha hecho para tener hoy 160 patrullas nuevas en la ciudad, esto nos ha permitido tener un despliegue permanente, constante y obviamente el reto de cualquier administración municipal es disminuir la incidencia delictiva, los delitos patrimoniales, el robo en todas sus manifestaciones: Casa habitación, comercio, transeúnte.

¿Cómo afectará el recorte del presupuesto federal al Municipio?

Lo único que puedo comentar es que los municipios debemos aprender a ser autosuficientes, la ciudad no requeriría de apoyo federal si estuviera bien administrada o si hubiese sido bien administrada.



Tengo colegas alcaldes que tienen deuda "cero" y cuando tú no tienes deuda o tienes que destinar más de 200 millones de pesos al año sólo para pagar intereses, evidentemente es un recurso que puedes utilizar para equipar la ciudad.

¿Qué apoyo ha recibido su Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador?

Que está comprometido con recursos de este año y que son muy esperados por la comunidad de Hermosillo.

Con todo respeto, agradezco mucho la inversión del Plan de Mejoramiento Urbano, pero obviamente es más urgente la rehabilitación de sus calles. Eso ha sido lo más importante, así como el recurso de Fortaseg y las participaciones federales que recibimos.



Son demasiados recursos los que recibimos, ya que son más de mil 400 millones de pesos al año de recursos federales y participaciones. Insisto, si no tuviéramos la deuda que tenemos y no estuviera el Municipio tan comprometido con su sindicato tendríamos otra realidad.



Los baches siguen siendo un problema para los hermosillenses ¿cuál es la situación de este problema?

Nosotros tenemos esta dualidad, no queremos que nos llueva porque con una llovizna fuerte nos vuelve a destrozar una o muchas y por otro lado si no llueve, nos tenemos que preocupar por el programa 2021 de abastecimiento del agua, en donde estaba revisando la inversión que tenemos que hacer contemplando que no nos ha llovido cómo vamos a enfrentar el próximo verano.



El verano 2019 fue muy complicado porque falló por primera vez una bomba del acueducto Independencia, no teníamos rehabilitada la planta tratadora tres y tuvimos problemas de abasto. Mi preocupación es cómo vamos a enfrentar porque la que tenemos es muy pobre, no es posible que con una sola lluvia nos pongamos a rehabilitar calles, por eso hemos cuidado mucho la calidad de lo que nosotros hemos estado haciendo porque si inviertes en lo realmente contratas, una vialidad bien recarpeteada puede durar 30 años sin problema y puede llover todo los días.



Sobre la inseguridad, en el Informe de Seguridad 2019 que presentaron los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública de Sonora y Hermosillo, ubicaron a la capital del Estado entre una de las más violentas del País ¿cómo trabajan en este tema de seguridad y qué resultados espera?



Hermosillo ha sido una de las ciudades que ha estado rankeada en diferentes estudios como una de las ciudades con más problemas de vecindad, con más problemas entre vecinos. No nos debe de sorprendre que eso se vea demostrado en la violencia familiar, tiene una connotación de coresponsabilidad, no sólo es un tema de familias, sino de las políticas públicas que estamos impulsando.



El Grupo Especializado en Atención de la Violencia Intrafamiliar (Geavi) está mucho más equipado que antes, tiene más personal más unidades. El refugio Hacienda "La Esperanza", que nosotros tenemos para proteger mujeres y ayudarlas ha sido una política pública muy importante.



La prevención de la violencia, que tiene mucho que ver con la educación que nosotros damos a nuestros hijos. Todos los programas como "Transforma tu vida", "Transforma tu entorno", "Mediación escolar", "Mentor amigo" y todo el trabajo que se realiza en escuela para padres desde DIF.



Le tocó vivir la pandemia de Covid-19, y se tomaron diversas medidas, ¿cuál fue la decisión más difícil que tuvo que tomar y por qué?

La decisión más difícil fue la restricción vehicular que tomamos, en donde teníamos solamente autorización de circular de seis de la mañana a seis de la tarde y tenía que solicitar la persona un permiso QR para poder transitar. Teníamos que tomar una decisión drástica en un momento en el que la gente no escuchaba y ya estaba harta del "Quédate en casa", a mí me preguntan si esa decisión la valoré desde el punto político y sí, estábamos poniendo en riesgo lo que a muchos políticos les es importante conservar: La aprobación, la popularidad.



Hermosillo sigue siendo uno de los municipios más endeudados del País ¿qué han hecho para bajar la deuda?

Encontramos al Municipio en una situación financiera estancada, teníamos una calificación negativa. Una de las calificadoras hace unos días nos dio una calificación de negativa a estable. Eso significa que después de que se hace esta valoración del manejo de las cuentas, recursos públicos, de cómo se ha abonado a la cuenta a largo plazo y como se ha contratado deuda a corto plazo. También cómo hemos venido pagando nuestros compromisos y cómo se ha completado el gasto corriente, al final de todas estas valoraciones a la administración se le da una evaluación que eso toman en cuenta los bancos para generar las condiciones de las tasas de interés. Acabamos de establecer la reestructura financiera que requería de mejores tasas de interés.



"La primera vez que nosotros salimos a colocar la deuda de Hermosillo, Banobras se quedó con mil 200 millones de pesos pero en el corto plazo no se pudo concretar porque es la única banca de desarrollo que solicita que los créditos que se van a tomar no tengan ninguna observación", comentó.



Sin embargo, la funcionaria lamentó que dos de los créditos contratadas en la administración pasada de 350 y 150 millones de pesos tienen observaciones por parte de la Auditoría Superior de la

Federación.



"Incluso hay una investigación abierta, porque cuando tu contratas decida a largo a plazo, esta deuda debe ser utilizada en inversión productiva u obra pública, en el caso de estos créditos no fueron utilizados para este fin", explicó.



López Cárdenas manifestó que al tener estas observaciones se tuvo que volver a empezar el proceso de reestructura.



¿Va a reelegirse o buscará alguna otra posición política en 2021?

La reelección por primera vez es una alternativa, es una opción. En lo personal, creo que diciembre es un buen momento para tomar una decisión definitiva, pero para ser honesta no entiendo bien cómo se lleva un proceso de reelección siendo presidenta municipal. Lo he consultado con algunas personas y creo que lo más importante es terminar un periodo.



Esta idea de pedir licencia, entiendo que hay algunos alcaldes que se fueron y no pidieron licencia, otros sí, pero son temas que me parecen complejos y no me he dado el tiempo de analizarlos.



Según yo en diciembre estoy a buen tiempo porque tampoco sé cuál va a ser el método de elección de mi partido, entonces es algo que a mí me llamaba la atención, pero hasta donde sé en los estatutos de Morena está prohibida la reelección y después Alfonso Ramírez Cuéllar (dirigente de Morena) dijo que se estaba valorando la reelección para aquellas personas que pudieran estar condiciones de salir bien evaluados en una encuesta.



Hay quienes indican que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, es el candidato natural de Morena, ¿qué opina de esto?

La única persona que logra esa fuerza de aglutinar a todos esos actores es Alfonso. Lo que se debe tener para ser gobernador es en principio un partido, un partido fuerte una marca fuerte y la marca Morena es hoy la marca más aceptada y respaldada en Sonora por mucho, es el partido que más apoya. Pero si tienes un partido que esta unificado a un candidato, eso lo vuelve una fuerza imparable.

Por otro lado, Alfonso es un hombre que tiene una edad que le da la madurez para gobernar un Estado como el que va a recibir, porque si hay un problema de fondo en el Gobierno del Estado es el tema financiero.



Sonora es uno de los estados más endeudados del País y que tiene enormes retos y me parece que Alfonso con esa serenidad y madurez que le caracteriza sabrá tomar las decisiones para poder salir adelante.



Pero no solamente eso, es un hombre muy pragmático, hace una política correcta, es una persona que tiene una facilidad de tomar decisiones, no hace mucha política, es un hombre muy ejecutivo. Uno de los valores que deben tener los políticos de esta época y actualidad, es que tomen decisiones ejecutivas, rápidas y correctas.