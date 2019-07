VIDEO: Triple choque en Encinas por lluvia e inundación

HERMOSILLO, Sonora.- Una fuerte lluvia provocó “caos vial” en diversos puntos de la ciudad como en Reforma y Pesqueira, bulevar Luis Encinas y Solidaridad entre otros sectores de Hermosillo, Protección Civil Municipal reportó un total de 34 milímetros de lluvia en la zona Centro.

Por espacio de más de dos horas, el tráfico vehicular se entorpeció sobre el puente de bulevar Luis Encinas y Soyopa debido también a un triple choque en la bajada del puente, justo en Soyopa de la colonia el Choyal, donde afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Las parrillas del drenaje pluvial aparte de que no cuentan con la capacidad óptima de drenado, se encontraban llenas de basura por lo que el agua no fluía libremente, los automovilistas muy desesperados preguntaban y hasta gritaba que era lo que estaba pasando, porque tanto tráfico y no podían avanzar para llegar a sus destinos.

#Hermosillo El alcantarillado del bulevar Luis Encinas y Truqui, se encuentra totalmente azolvado por maleza y basura, esto fue lo que propició el estancamiento de agua de lluvia en la zona. ��: Eleazar Escobar pic.twitter.com/hSEvVrEUdj — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) July 31, 2019

La acumulación de agua estaba sobre todo de López del Castillo hasta la calle Soyopa, Tránsito Municipal poco pudo hacer para tratar de solucionar el problema de forma rápida ya que debía esperar la llegada de la aseguradora y después de las grúas para retirar los vehículos que participaron en el accidente, una vez liberado los dos carriles, la circulación volvió a la normalidad.