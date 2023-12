Usar mal el casco es tan peligroso como no traerlo: Tránsito de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- El portar un casco protector al momento de conducir una motocicleta puede salvar vidas, pero se tiene que usar de la manera correcta y con los requerimientos que estipula la ley, aseveró Ramón David Sánchez Velázquez, vocero de la Policía de Tránsito en Hermosillo.

La mayoría de los accidentes fatales que ocurren en Hermosillo, donde un motociclista pierde la vida, dijo, es porque no usaban casco protector o el que portaban, no cumplía con los requerimientos de seguridad adecuados.

El oficial de Tránsito destacó que toda persona que conduzca una motocicleta, así como su acompañante, están obligados a usar el casco de protección, pero debe cumplir con los requerimientos de seguridad.

“El casco, aparte de cubrir el área de la cabeza, tiene que contar con parabrisas o anteojos protectores”, resaltó, “ya que este es el que va a cubrir tus ojos, en caso de que algo que se diseminó en la vía pública, puede ser grava, algún material que pueda brincar ante los ojos del conductor de la motocicleta”.

Sánchez Velázquez indicó que hay cascos que no cuentan con un parabrisas, pero se puede usar un aditamento por separado, como lentes especiales o googles que ayudarán a que el motociclista no se vea afectado por basura, arena o cualquier factor en el ambiente que pueda ser factor de accidente.

El usar casco sin parabrisas o protección no es una opción, sino una obligación para los conductores de motocicletas, apuntó el vocero, ya que así lo determina Ley de Tránsito en Sonora, de lo contrario, el motociclista podría ser multado.

La ley sí indica que tiene que traer parabrisas, anteojos protectores o dispositivo similar, algo que cubra los ojos. Si no lo trae es motivo de infracción porque no está cumpliendo con los requisitos de seguridad para poder circular, porque así lo marca el artículo 123 bis de la Ley de Tránsito”, aseveró.

Ya que la Ley de Tránsito exige el uso del casco protector en los motociclistas, algunos conductores adquieren cascos que no cuentan con la certificación adecuada y compran cualquiera que cubra la cabeza para salir del paso, pero tal decisión podría ser fatal.

Así lo manifestó Ramiro Esparza, quien además de ser conductor motociclista, desde hace 16 años trabaja en una tienda dedicada a la venta de accesorios para motos, incluyendo los casos de protección.

Indicó que existe una gran variedad de piezas, unas que están certificadas y otras no, y son estas últimas las que más solicitan los motociclistas, ya que solamente les interesa cumplir con el requisito para no ser sancionados por Tránsito Municipal.

Para empezar, es un requisito de Tránsito para manejar una moto, pero mucha gente no lo ve así, no le toma importancia y te das cuenta de eso porque ves a los motociclistas y se ponen el casco arriba de la gorra o nomás por encimita.

“Al manejar una moto así, es como si no trajeran casco, porque muchas ves en un accidente fuerte, se nos salen hasta los zapatos o las botas, cuanto más el casco. El casco tiene que ir abrochado, porque lo traen sin el seguro, se les va a salir en un accidente”, resaltó.

El hombre, de 65 años de edad, destacó que hay muchos tipos de cascos protectores y lo más recomendable es usar uno que esté certificado por las autoridades competentes, ya que los materiales de los que están fabricados son más resistentes a los golpes.

Expuso que en caso de que el conductor sufra un siniestro y el golpe sea en la cabeza, es muy probable que el casco de buena calidad se dañe y se quiebre, pero hay una alta probabilidad de que amortigüe el golpe y no haya daños graves.

“Estos tiene un caparazón por dentro, como hielo seco”, detalló, “que eso hace que absorban el golpe, como una almohadita, que ya hace que el golpe no sea directo, sino que amortigüe, porque a veces caen de cabeza, en seco, y el casco te protege”.

Los tipos de certificaciones varían, agregó Ramiro, pero la más común es la certificación DOT, aunque es mejor invertir en una buena protección porque lo que se pone en riego a diario es la vida de las personas.

Tengo muchos clientes que han llegado y me dicen: Si no fuera por el casco, un casco como este, no estuviera contándolo, me salvó la vida. Un señor, saliendo de la Nuevo Hermosillo, tuvo un accidente, cayó de cabeza, la moto se le incendió, el casco se quebró, pero dice: ‘Gracias a eso, aquí ando, concluyó.