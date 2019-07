Usan baldío como basurero y "cementerio" de animales

HERMOSILLO, Sonora.- Durante casi dos décadas los residentes de la colonia Altares han sufrido por un terreno baldío, el cual ha sido usado como basurero clandestino y se ha convertido en criadero de animales; piden ayuda a las autoridades



Es en las calles René Arvizu Durazo y Pedro Vega Ibarra, donde se encuentra el predio que prácticamente se ha convertido en un basurero público y pareciera que con el tiempo incrementa su volumen, externaron vecinos.



"Quién sabe de quién sea, pero nos ha molido mucho la existencia, ya que es una peste que no deja vivir, parece cementerio de perros y gatos, además de que cínicamente llegan los carros a tirar basura como si estuviera permitido.



"Tengo más de 20 años y al principio no era así, estaba solo, pero hasta ahí, pero como al año que llegué, ya comenzaron a tirar basura; necesitamos con urgencia que alguien venga a ver esto, por favor", dijo José Díaz.



Jacinta Hernández destacó que los delincuentes aprovechan para internarse entre el monte y consumir drogas, esconder los objetos robados o escabullirse de las autoridades cuando son perseguidos."Todo esto me da tristeza", agregó la vecina, "porque cuando compramos aquí, fue con la ilusión de estar a gusto y tener un patrimonio para tus hijos, pero con estas cosas, ya ni ganas le dan a uno de ni siquiera denunciar".