Urge a invertir para mejorar red hidráulica en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Es necesario invertir en infraestructura hidráulica y los dispositivos de medición, ya que las fugas de agua son un problema del día a día, consideró el dirigente de la Unión de Usuarios, Ignacio Peinado Luna.

Según lo que nos ha comentado Agua de Hermosillo (Aguah) esos recursos, creo que se deben de invertir, atacar el problema. Es necesaria la inversión para la mejora de la red hidráulica”, dijo.

Con ello, los usuarios podrán calcular el servicio según la calidad que se les proporcione y es como se medirá también la eficiencia del organismo operador, pero antes se necesitan realizar las reparaciones necesarias.

“A nuestro juicio es importante lo que se está haciendo, sí; que no es suficiente, consideramos que debe de acelerarse el paso para solucionar la problemática social que no es de hoy, es de décadas, y que en el vaivén de cada administración hay algunos que les interesa el tema pero a otros no y no hay una política pública de seguimiento”, mencionó.

“Se atiende sólo lo urgente y no se prevé en un plan importante a largo plazo”, añadió.

Para rescatar el organismo operador y mejorar su situación financiera, destacó que es necesario el cobro de la cartera vencida y contar con un padrón actualizado de los usuarios de Aguah.

Es conocido que hay una cartera muy alta ya vencida, de usuarios que por alguna u otra razón no han podido pagar… y creo firmemente que se debe focalizar una estrategia o un plan de trabajo para recuperar la cartera tendiendo la mano y con todas las facilidades”, indicó.

SEGUIMIENTO A QUEJAS

Cuando la Unión de Usuarios recibe un reporte, explicó, lo canalizan de forma rápida a Agua de Hermosillo para que sea atendido, porque hay una estrecha comunicación entre el organismo y la organización.

Como organización civil que ayuda a los ciudadanos, manifestó, se tiene acercamiento con autoridades de Agua de Hermosillo, la Secretaría del Ayuntamiento y el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Reporte que ponemos nosotros, entiendo que se hacen los esfuerzos correspondientes para ser atendidos, no en el tiempo que los usuarios demandan y exigen, pero sí estamos atentos de un seguimiento”, expresó.

Peinado Luna resaltó que para la Unión de Usuarios es importante canalizar cada uno de los reportes, sobre todo los de fugas de agua.