Urge ayuda para el bebé Ángel; necesita una operación y artículos para su salud

HERMOSILLO, Sonora.- Desde su nacimiento el pequeño Rey Ángel Silvestre ha tenido complicaciones en su salud ya que desde sus primeros meses de vida ha necesitado bolsas de colostomia, pero la familia López Hernández esperan una operación para el bebé donde se busca reconstruir su colón y ano.

Su madre Reyna López, contó que hace unos días se le realizó una anoplastía a su pequeño de un año y ocho meses, sin embargo la familia Hernández López no cuenta con el recurso necesario para comprar unos artículos que les solicitan en el hospital y que ayudarán a la rehabilitación de su bebé, quien además tiene síndrome de down.

"Ya lo operaron le reconstruyeron el ano y le pusieron un pedazo de recto qur le faltaba pero aún falta una operación más. Siempre estuvimos mi esposo y yo batallando para esta cirugia, vendiendo en el tianguis, nueces, pitahayas. Desde hace 20 años soy pitahayera y mi esposo también", comentó.

Originarios de Carbó, la familia ha viajado constanmemte a la capital sonorense para que fuera atendido Rey Ángel Silvestre esperando una operación que había sido reprogramada a causa de la pandemia por Covid-19.

"La programaron el año pasado y hasta hace unos días , pero ya aquí estamos. Solo que el doctor me dijo que necesito unos dilatadores para cuando ya me lo den de alta", dijo.

Un kit de dilatadores de Hegar, bolsitas #3799 y parches #3761 Hollister para bebé, así como toallitas humedas, pañales etapa 5 y leche Nido Kinder es lo que necesita el pequeño de casi dos años.

"Los dilatadores no los venden aquí comentó su doctor, los venden en Ciudad Obregón o en Mercado Libre, pero no hemos podido conseguirlos porque no tenemos conocidos allá", añadió.

La madre de familia pide el apoyo de la comunidad para que su bebé pueda contar con dichos artículos, ya que ella no ha podido trabajar al tener que permanecer dentro del hospital, mientras que su esposo vende pitahayas cerca del hospital.

"Nosotros somos pitahayeros, siempre hemos vendido pitahayas pero en esta ocasión no hemos podido ir a bajar. Él ha comprado para revender pero no salen las ventas", manifestó.

Reyna además invitó a las personas que vivan cerca del hospital a que en caso de buscar pitahayas, acudan al punto ubicado en Calle Uno esquina con General B. Reyes en la colonia Jesús García para apoyarlos, ya que ahí su esposo vende las frutas silvestres de temporada.

De igual manera, quienes deseen cooperar en especie pueden comunicarse al teléfono celular 662-186-85-48 con Reyna López o bien, realizar el déposito en la cuenta de Bancoppel 4169-1604-6807-9620.