Unison: Estudiantes y maestros del Staus marchan exigiendo aprobación la propuesta de reforma a la Ley 4 Orgánica

HERMOSILLO, Sonora.- Estudiantes de la Universidad de Sonora y maestros del Staus realizan una marcha pacífica hacia Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado, para exigir que se apruebe la propuesta de reforma a la Ley 4 Orgánica de la Universidad de Sonora.

Heber Emanuel Cabrera, representante del movimiento estudiantil La Voz de los y las Estudiantes, señaló que como alumnos ya no están conformes con la manera en que se ha manejado la universidad hasta ahora, pues consideran que no son tomados en cuenta, y las autoridades administrativas solo ven por intereses propios y no por su crecimiento académico.

"Queremos exigir al Congreso del Estado que se apruebe la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad, porque esta ley actual tiene 30 años y guarda en su esencia practicas anti democráticas, que es en si el menor de los defectos, porque no tenemos buenas autoridades, son autoridades impuestas que han estado haciendo con el poder la universidad que sus intereses personales han querido", manifestó.

"Estas autoridades impuestas han mercantilizado la Unison, dejándola al poder de las empresas, olvidando a los alumnos, e incluso al mismo Estado; queriéndonos imponer cuotas que van creciendo cada día mas, cuando actualmente son inconstitucionales, pues se acaba de reformar a nivel federal para que la educación superior sea gratuita también", agregó.

Heber, junto a un contingente de alumnos y maestros marcharon primero hasta el edificio de Arquitectura de la Unison, donde clausuraron simbólicamente el edificio, al señalar que los alumnos de esta carrera han solicitado ser escuchados, para mejorar los mecanismos de educación durante la pandemia, pero hasta ahora no han sido escuchados.