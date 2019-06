Unidos por los niños de ABC

HERMOSILLO, Sonora.- Con la solidaridad de los hermosillenses, los padres de la guardería ABC recordaron ayer a sus hijos con la marcha que han realizado cada 5 de junio durante 10 años.



Cuando el calendario señala esa fecha, como ayer, Hermosillo sale otra vez a la calle para exigir justicia.



Los rostros de 49 niños fallecidos tras el incendio de la guardería ABC son los que encabezan la marcha. Hace 10 años que no están físicamente, pero acompañan la protesta en fotos, en pancartas, en camisetas, en cada grito de "¡ABC, nunca más!"



Unas 400 personas inician la marcha, en punto de las 18:00 horas, precisamente en el lugar donde todo cambió para más de 100 familias: La antigua estancia infantil de la colonia Y Griega. Apenas dan los primeros pasos por el Periférico Sur y el grito "¡No están solos!" se escucha por primera vez.



Varios padres de las víctimas marchan al frente. Un poco más atrás, caminan algunos sobrevivientes, que ya no tienen 3 ó 4 años como aquel día, sino que empiezan a vivir su adolescencia.



Familias enteras



También van hermanos de los niños fallecidos. Primos, tíos, abuelos. Vecinos de la Y Griega que ayudaron a rescatar a los que pudieron. El resto de los marchantes son ciudadanos solidarizados con la exigencia de los afectados.



Gritan por justicia, gritan por la no repetición de un hecho similar. Gritan porque, después de 10 años, el dolor está presente como el primer día. En algún momento, son unas cuatro mil personas, según estimaciones de oficiales de Tránsito Municipal que auxilian en la caminata.



Al pasar por la iglesia San José, en la colonia Piedra Bola, las campanas repican como cada tarde del 5 de junio. Doña Chayito López y su hijo Antonio hacen sonar la campana una y otra vez, hasta sumar 49, una por cada niño y niña que no sobrevivieron.



Un poco más tarde, el contingente llega a su punto culminante, al sitio que desde la primera marcha quedó espontáneamente establecido como homenajes para los niños. Es la plaza Emiliana de Zubeldía, donde algunas personas ya esperan para presenciar el simbólico acto.



La soprano cubana Marybel Ferrales dedica una canción para alentar a los padres.



Enseguida, el pase de lista de los 49, el sonido del tambor y el grito de "¡No debió morir" sigue a cada uno de los nombres. Los que llevan globos los sueltan al aire; entre ellos vuela también un globo más grande, de color blanco, que lleva la leyenda "Justicia ABC".Manuel Rodríguez perdió a su hijo Xiunelth Emmanuel en el incendio. Es él quien toma el micrófono para leer, a nombre del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, el "Manifiesto a la nación, a 10 años de luto y lucha".



En él, el Movimiento reclama que la llamada Ley 5 de Junio no se aplica en todo el País, a pesar de que han pasado ocho años de su aprobación; también exige a la Corte resolver, en definitiva del

caso.



Rodríguez expresa: "La muerte de nuestros hijos destruyó nuestros proyectos de vida. A 10 años las secuelas y afectaciones siguen llegando. El camino ha sido sumamente difícil".



Y para reafirmar el apoyo de los últimos 10 años, todos los que aún están presentes en la plaza gritan juntos: "¡No están solos!"