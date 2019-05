Una vida sobre los escenarios

HERMOSILLO, Sonora.- Amalia Félix recuerda su primer gran escenario: una mesa de desayuno en la que su abuelo la ayudaba a subirse para declamar los versos que se sabía de memoria. Tenía 3 años, pero estuvo consiente desde ese momento qué era lo que quería ser cuando creciera. Desde entonces, dedicaría su vida al teatro en Hermosillo por más de 50 años, por lo que el Instituto Municipal de Cultura y Arte le otorgará un reconocimiento en el marco de las Fiestas del Pitic 2019.



"Siempre soñé en ser artista, así le decíamos antes. No había un teatro que nosotros viéramos en ese tiempo más que las carpas, pero siempre dije que iba a actuar; todo el tiempo lo repetí", dijo Amalia Félix en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Nunca me imaginé que recibiría un honor como este; puse todo mi esfuerzo para que salga lo mejor que se pueda. No lo hice para que me dieran meritos sino por el gusto de lo que estoy haciendo. Ese es el premio para quien ama de verdad el arte, en este caso el teatro", continuó.



"Vivir del escenario es difícil"



Como alguien que se ha dedicado al teatro por más de medio siglo, Amalia sabe que vivir del escenario es difícil; sin embargo, aseguró que vitaliza el alma.



"Si no tienes otro negocio que te mantenga, no vas a salir. Tienes que hacer otra cosa. Pero para llenar tu espíritu y realizarte como ser humano, lo único que necesitas es poner todo tu esfuerzo, dar todo lo que tengas dentro de tu alma, trabajar duro, ser constante y responsable sobre todas las cosas, si tienes eso, tendrás el éxito asegurado. No la riqueza, pero sí el éxito que es el que se desea en los foros", comentó.



Quiere volver a las radionovelas



Aunque a Amalia le gustaría celebrar este homenaje con alguna función especial de teatro, su edad y estado de salud se lo impiden, por lo que manifestó su deseo de regresar a las radionovelas.



"Si sacan cuentas, yo voy a cumplir 76 años. Ya no es tan fácil para mí. Me encantaría poder hacer algo, precisamente platicaba con las jovencitas de Radio Sonora y dije que sería muy bueno que comenzara a volver a la parte de donde nació el teatro, en las radionovelas. En este caso me apunto inmediatamente para hacer algún proyecto sobre eso. Además de eso lo que hago de vez en cuando es cantar. En alguna fiesta o evento sí me gustaría ¿Para qué diré que no? Simplemente necesito un director que me tenga la paciencia necesaria", finalizó.



La entrega del reconocimiento a Amalia Félix se realizará mañana viernes 24 de mayo a las 19:00 horas en el foro teatral El Mentidero.