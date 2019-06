Una decena para llevar

SALAMANCA, Guanajuato.- La delegación sonorense de atletismo abrió fuertemente en el Campeonato Nacional Juvenil Sub 18 y Sub 20, con la suma de 10 metales en la primera jornada en la pista y campo de la Unidad Deportiva “Luis H. Ducoing”.

De esa decena de medallas, los deportistas de la Ola Roja lograron ayer tres del metal más preciado, otras tantas de color argento y cuatro de bronce; el certamen, que es selectivo para dos competencias internacionales juveniles, culmina hoy.

La terna de preseas del color dorado correspondieron a la velocista Bárbara García, quien se coronó en los 100 metros planos (12:53 en la Sub 18), así como a la saltadora triple Martha Viera (11.56 en la Sub 20) y a la lanzadora de disco Verónica Luzanía (48.30 en la Sub 20).

Mientras que las argentas las consiguieron el lanzador de martillo Miguel Trevizo (57.40 en la Sub 18), la corredora Silvia Duarte (1:03’02 en los 400 metros con vallas Sub 18) y la cuarteta de relevos Sub 18 varonil (44:25) la cual la integraron Gerardo Carrizosa, Julio Díaz, Daniel Cruz y Zamir Yánez.

A su vez esos cuatro bronces los obtuvieron la lanzadora de jabalina Margarita Olaje (38.36 en la Sub 18), los velocistas Julio Saúl Díaz (49:57 en los 400 metros planos Sub 20) y Emanuel Mejía (56:45 en los 400 con vallas Sub 18), además del equipo de relevos varonil 4X100 Sub 18 (43:92).