Una buena vecina, así era la mujer de 71 años, atropellada en la Olivares

HERMOSILLO.- Virginia Langure Campos, la mujer que fue atropellada en Olivares y Alberto Gutiérrez, será recordada por familiares y amigos como una mujer que ayudaba en la costura y en asuntos de salud a sus vecinos.

La mujer de 71 años de edad fue atropellada el pasado miércoles a las 19:25 horas en la colonia Olivares, justo frente a su domicilio por un carro tipo vagoneta de color blanca, cuyo conductor se dio la fuga.

Las personas del sector recuerdan a la mujer porque era muy trabajadora y servicial. Se dedicó a enseñar corte y confección a nivel secundaria y también trabajó en el área de enfermería del Hospital General, aseguró un familiar.

Un vecino que prefirió omitir su nombre y dijo ser su yerno, explicó que la víctima del accidente se cuidaba mucho del coronavirus en su casa debido a su avanzada edad.

Ella le cosía a los vecinos cuando ocupaban remendar alguna ropa o los inyectaba, porque trabajó en enfermería en el Hospital General, no les cobraba nada, lo hacía para ayudar”, comentó.

María Encinas, otra vecina del sector, explicó que se siente conmovida por el accidente que terminó con la vida de Virginia porque era una persona a la que aprecia y la conocía desde hace varias décadas.

“Cuando supe que habían atropellado a alguien me puse mala yo, estaba temblando y todo y ya me dijeron que era la maestra Vicky, la de allá de enseguida, yo la conozco como maestra, me puede mucho, todos la queríamos”, contó.

Los vecinos piden que haya alumbrado en el sector porque desde hace semanas está oscuro el cruce además de que pasan las unidades a alta velocidad. En el lugar estaban autoridades policiacas realizando algunas labores de investigación.