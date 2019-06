Un refuerzo mundialista

HERMOSILLO, Sonora.- Apenas hace dos semanas se jugaba su pase a los octavos de final con la Selección Mexicana en el Mundial Sub 20. Ahora Naelson Cárdenas encara sus primeros entrenamientos con el equipo de Cimarrones de Sonora, de cara al Apertura 2019 del Ascenso MX.



Cárdenas Delgado disputó como titular los tres compromisos del combinado tricolor durante la fase de grupos del pasado certamen mundialista que se disputó el pasado mes en Polonia.



El futbolista que se desempeña como zaguero central o lateral izquierdo –tal y como lo hizo en el Mundial Sub 20- llega procedente de las fuerzas básicas de Querétaro, está comprometido en aprender durante esta nueva etapa que le llega dentro del balompié.



"Se me viene un reto muy importante en mi carrera, siento que es parte del proceso para que sea de mi formación y en un futuro ser un mejor futbolista y una mejor persona. Se viene un gran reto que debo de cumplir, cómo se debe, en darle el tiempo que justamente se necesita", señaló.



A sus 20 años de edad, el nacido en Nuevo León ya cuenta con un debut en Copa MX con Gallos Blancos y un bagaje al defender la camiseta de la selección en el Mundial Juvenil. Un recorrido que sabe será de ayuda para ahora estar en el Ascenso MX.



"Como todos, ir sumando poco a poco experiencia contra todos los equipos que pude ir enfrentando allá en el Mundial. Y al igual aquí, voy a competirle al que sea para ganarme un lugar dentro del equipo titular", declaró.