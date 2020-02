Tuzo sonorense

HERMOSILLO, Sonora.- Desde que su mamá estaba embarazada, a Kevin Ariel Ortega Mercado ya le hablaban de futbol, y ahora, poco más de 18 años después, está convertido en una de las promesas del futbol sonorense y mexicano.



Nacido en un núcleo familiar en el que este deporte se respiraba las 24 horas, para Kevin no fue difícil irse involucrando en él de la mano de su papá quien desde antes de nacer le hablaba de lo que le esperaba en el mundo acompañado por un balón.



“Desde que estaba en la panza de mi mamá, mi papá siempre era de comprarme un balón y me hablaba de futbol, es lo que me dicen ellos, y creo que tenía 4 años cuando mi papá me lleva a entrenar y desde muy pequeño él tenía un equipo y me llevaba a ver.



“Después, a los 6 años me metí a jugar a un equipo y ahí empezó todo, el futbol me empezó a gustar y jugaba porque me gustaba y por diversión, pero yo no sabía mucho de equipos”, recordó.



Los años fueron pasando y fue su hermano Emmanuel quien dio el primer salto hacia Pachuca con Tuzos, y al ver eso, Kevin se metió en la cabeza que él también quería experimentar esto por lo que le platicaba.



“Mi hermano se fue a Pachuca a los 11 años y fue cuando dije que quería estar con él y me gustaba lo que me contaba, cosas de futbol de acá, y fue cuando empecé a trabajar más con mi papá y su equipo y a centrarme más en mí”, explicó.



La primera gran oportunidad se presentó años más tarde, a los 10 de edad, cuando tras una serie de visorías, Kevin también vio abiertas las puertas de una de las canteras más importantes del País, la de Tuzos.



“Tenía 10 años cuando mi papá me llevó a hacer una visoría a La Sauceda y me platicó que me podía quedar, fui dos días y me hablaron en julio para decirme que fuera a Pachuca y estuve una semana.



“Después me volvieron a hablar para regresar en agosto y ya regresé con 10 años y ya voy a cumplir 8 años acá y he pasado por Sub 13, Sub 15, Sub 17 y he tenido la suerte de ser campeón y subcampeón en varias categorías”, explicó.



El talento del joven hermosillense ha llamado la atención de varios, incluso de Selección Nacional donde ya ha tenido la oportunidad de jugar, incluso cerca de colarse al Mundial Sub 17 el año pasado.



“Creo que lo mejor ha sido representar a mi País a nivel mundial, porque un Premundial no lo juega cualquiera y creo que representar a México significa mucho para mí en mi carrera y es algo que no se me va a olvidar, defender a tu País y dar todo por ello”, explicó.



Este año, Ortega Mercado tendrá una de las oportunidades más grandes de su aún corta carrera, la posibilidad de entrenar algunas semanas en el Heerenveen de Holanda.



“En este 2020 vienen experiencias bonitas y en marzo me voy a europa a Holanda y voy con todas las ganas de dar lo mejor de mí y dejar una buena impresión y de todo lo que represento, a mi familia y de donde vengo”, aseguró.