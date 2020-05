‘‘Tungsteno’’ con mucho camino por delante

Aún no conoce la derrota, pero Taylor “Tungsteno” Quijada sabe que todavía le falta escalar mucho para poder llegar a convertirse en lo que más desea, monarca mundial y ser reconocido por la gente como un buen boxeador.

Quijada se ha subido en seis ocasiones al cuadrilátero en el plano profesional y tiene cinco victorias y un “no contest”, y sabe que tiene que seguir trabajando para que, poco a poco, las cosas vayan mejorando para él.

“Yo voy a conforme el entrenador nos va diciendo, el entrenador tiene diferente estilos de entrenamientos, entre más preparados nos va es conforme va aumentando el rival o los rounds de las peleas, para todo hay un tiempo y ahorita vamos empezando.

Me veo como se ve todo boxeador, quiero llegar a ser campeón del mundo, todo boxeador quiere defender un título o estar en la boca de las personas, que hablen cosas buenas de ti como deportista y como persona, a eso es a lo que quiero aspirar”, destacó.

Para Taylor, el gran personaje a seguir lo tiene cerca, y es nada más y nada menos que su hermano, Jesús “Chinito” Quijada, a quien admira y de quien ha recibido ya consejos para poder llegar a las grandes esferas del pugilismo.

“Se pudiera decir que he seguido mucho los pasos de mi hermano, del ‘Chinito’ Quijada y nada mejor que tener las oportunidades que ha tenido él, o estar a la par de él. Siempre me recomienda el no dejar de entrenar que es lo principal, correr y cosas así, no aflojarle”, explicó.