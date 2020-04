Trotamundos sonorense

Cinco años consecutivos en el basquetbol del Viejo Continente le han redituado en aprendizaje y experiencia al sonorense Francisco Cruz.



Después de comenzar su travesía en dichos lares con un año en Letonia y tres en España, el base de 29 años aterrizó en la liga de Lituania con el equipo de Rytas Vilnius.



La nación de Europa del Este es conocida por su calidad de juego en el deporte ráfaga, siendo la número ocho en el ranking mundial de la FIBA y actualmente con dos jugadores en la NBA; en resumen, eso era lo que se topó en la duela el nacido en Nogales durante los últimos meses.



“Jugar en Lituania la verdad que aprendí muchísimas cosas. Tenía un entrenador muy bueno, que sabía mucho de básquetbol, y la fama que tienen allá de este deporte es muy buena.



“Había muchos equipos buenos en la liga, jugábamos la Eurocopa y competíamos en un nivel de lo más altos del continente; con el entrenador aprendí a jugar aún más y aprendí más cosas de otras experiencias que había tenido en Europa”.



Como el resto de las competencias deportivas en el orbe, la Liga de Lituania no sólo fue suspendida, terminó de manera anticipada, esto debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19.



El equipo de Paco Cruz, Rytas Vilnius, finalizó su participación en el segundo lugar de la clasificación con un récord de 17 victorias por siete derrotas; él promediando 11.6 puntos por juego, 2.6 asistencias y 2.2 rebotes en la temporada.



Actualmente en este periodo de cuarentena, el seleccionado nacional se encuentra en su natal Nogales junto a su familia.



“El haber terminado la temporada así sí estuvo un poco difícil porque fue de un día para otro. Nosotros fuimos a un entrenamiento y había la posibilidad de que se cancelara, y terminó sucediendo.



“Fue algo raro, nunca había terminado temporada en estas fechas, más que cuando estaba jugando en México. Pero no se puede hacer nada, primero a cuidarnos todos aquí en casa y el básquet ya pasa a segundo plano”.



En un momento en el que FIBA ratificó la suspensión a Ademeba, teniendo como consecuencias el cancelar la participación de selecciones juveniles en futuras competencias, el sonorense se concentra en su parte y espera que los directivos mexicanos hagan lo que les corresponde para solucionar ese tema.



El base ha sido un integrante habitual de las convocatorias de los 12 Guerreros en los últimos años, y en la más reciente ventana eliminatoria formó parte del equipo, que significó el debut del nuevo seleccionador nacional Sergio Molina.



“Nosotros como jugadores, estamos tratando de concentrarnos en jugar y dejar que la presidenta arregle las cosas que tenga que arreglar. Esperamos eso, que nos digan dejando participar en los torneos importantes como el Preolímpico”.



Sobre su futuro, Cruz aún no lo tiene totalmente claro, pero su principal deseo es mantenerse jugando en Europa, y una de sus opciones es regresar con su equipo en Lituania.