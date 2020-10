Triunfa iniciativa ecológica y altruista, ¡Tu puedes ayudar!

HERMOSILLO.- Ante la gran respuesta de la ciudadanía en las dos pasadas ediciones, Jóvenes por la Comunidad y otras cinco organizaciones civiles realizarán hoy una tercera colecta “Reciclando por Sonrisas”.



Esta actividad consiste en acopio de material reciclable, como papel, cartón y tapitas plásticas, para obtener fondos y apoyar con el pago de tratamientos a niños y jóvenes enfermos de cáncer o lupus.



“Estamos recibiendo todo tipo de material de reciclaje: Papel de archivo, cuadernos, revistas, catálogos, posters, volantes, también estamos recibiendo libros de cualquier tipo, así como aluminio, tapitas y botellas de agua o refresco”, indicó Daniela Salas, integrante de Jóvenes por la Comunidad.

Hemos visto apoyo para ‘Reciclando por sonrisas’, queremos hacer conciencia sobre el cáncer y también sobre el reciclaje, que todo lo que desechamos tiene un valor económico con el cual podemos apoyar a diferentes personas”, agregó.



La Ludoteca Ave Badu, Chaviza revolucionaria, He for she, Somos Acción Sonora y Movimiento Ecobigoc, junto con Jóvenes por la Comunidad, son las asociaciones civiles que participan en la iniciativa.

En el último mes ya realizaron dos colectas, refirió Daniela, cada una con excelentes resultados que pronto darán a conocer.



Destacó que el fin es contribuir a pagar tratamientos y medicamentos oncológicos, pero también ayudar al medio ambiente por medio del aprovechamiento de todos los recursos.

¡YA VAN TRES!

La tercera campaña será hoy junto al acceso principal de la Universidad de Sonora, entre 9:00 y 14:00 horas.



¿Qué se puede donar?

Papel de oficina, revistas, periódicos, cuadernos, etcétera.

Cartón.

Botellas y tapitas de plástico.

Botes de aluminio.

Medicamento oncológico.

Donativos económicos, número de cuenta Banamex: 5204 1672 5031 6593.



Más información al teléfono 66-23-53-24-56, con Daniela Salas.