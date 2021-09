Bomberos de Hermosillo y otros municipios esperan a AMLO en el Hospital General del Estado

Elementos de Bomberos de Hermosillo y otros municipios acudieron a las instalaciones del Hospital General del Estado, a esperar la llegada del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Jesús Díaz Ruelas, dirigente sindical de Bomberos de Hermosillo, señaló que con esta manifestación buscan ser protegidos por las autoridades, y que liberen de cargos a sus compañeros.

Derrumbe en Cerro del Chiquihuite: Reportan un muerto y 10 personas desaparecidas

Una persona fallecida y 10 desaparecidos en lo que se ha reportado hasta el momento en el desgajamiento ocurrido la tarde en la colonia Lázaro Cárdenas Tercera Sección de Tlalnepantla, en la ladera del Cerro del Chiquihuite. Autoridades municipales dicen que siguen en la búsqueda de seis adultos y cuatro menores de edad.

El ayuntamiento de Tlalnepantla ha colocado dos albergues en el Comedor Comunitario "El Puerto" ubicado en Avenida del Puerto, esquina Jesús García, en la colonia El Puerto, y en el Deportivo Caracoles en calle Uruapan número 3 en la colonia Constitución de 1917, donde pueden acudir las familias evacuadas.

López Obrador no quiere calles ni estatuas con su nombre, lo establece en su testamento

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no quiere calles ni estatuas a su nombre. Explicó que el culto a la personalidad es de otros tiempos.

"Sobre las estatuas, pues sólo las que tienen que ver con nuestra cultura, porque ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades”, expuso.

El mejor homenaje que se le puede rendir a un dirigente es siguiendo su ejemplo, más no convirtiéndolo en piedra, expresó.