Ayudan lluvias a Nogales, pero también dejan daños

Con las lluvias se presentan beneficios en la agricultura y ganadería, se disfruta de paisajes en los cerros revitalizados, hay mejoramiento al medio ambiente y se recuperan los mantos freáticos, pero también se registran daños. En la frontera de Nogales durante los meses de julio y agosto se han presentado precipitaciones pluviales continuas desde lluvias moderadas hasta fuertes tormentas eléctricas que han dejado su estela de daños.

Huracán Grace: AMLO presentará plan para ayudar a damnificados en Veracruz

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará un plan para ayudar a los afectados por el huracán Grace. También dijo que visitará el martes Veracruz donde dará a conocer todo el apoyo gubernamental que recibirá la población damnificada.

El huracán Grace entró al norte de la entidad y dejó un saldo de nueve personas fallecidas y serias afectaciones.

Investiga FGR a Ernesto Cordero, Ricardo Anaya y a 2 gobernadores del PAN

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Ernesto Cordero, ex coordinador de la bancada del PAN; Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN, así como a los aún gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, reveló el diario La Jornada. De acuerdo al medio, la indagatoria se desprende de las declaraciones hechas por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, sobre pagos de sobornos para aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto.