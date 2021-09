Toman protesta los 33 diputados de la LXIII legislatura del Congreso del Estado

La LXIII legislatura del Congreso del Estado integrada por 19 diputadas y 14 diputados quedó instalada en los primeros minutos de este 1 de septiembre. En una ceremonia a puerta cerrada, los 33 representantes sociales rindieron protesta en el pleno del Congreso local ante la presencia de los diputados salientes de la LXII legislatura, Juan Ángel Castillo, secretario de Gobierno y Francisco Gutiérrez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.

Acusan a diputado electo de PAN de violación y no rinde protesta

El diputado federal por el distrito 09 de Guanajuato, Jorge Romero Vázquez, no rindió protesta por pesar en su contra una denuncia penal por el delito de violación.

El presidente del Comité estatal del PAN, Román Cifuentes Negrete, informó que el partido le pidió no acudir a rendir protesta como legislador, a fin de que “su cargo no fuera de ninguna forma, impedimento para el desarrollo de la investigación”.

Derrame en Refinería Dos Bocas habría ocurrido por empleado dormido

Un derrame en la Refinería Dos Bocas fue reportado la tarde de ayer y habría ocurrido luego de que un empleado se quedó dormido, según reveló la Unidad de Protección Civil del municipio de Paraíso a Milenio Noticias.

El derrame se originó en uno de los muelles del área comercial y señalan que se debió a un error humano, para bien de todos no pasó a mayores.