Tres notas que no puedes perderte

Regreso a clases será voluntario, gradual y escalonado en Sonora

El secretario de Educación y Cultura, Víctor Guerrero González, se reunió con los dirigentes de las secciones 28 y 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, César Adalberto Salazar López y Raymundo Lagarda Borbón para exponer los lineamientos emitidos por la Secretaría de Educación Pública y autoridades de salud para que en el regreso a clases del próximo 30 de agosto se determine qué planteles ofrecerán clases presenciales y el mecanismo para ello, de acuerdo a la evaluación que se realice en el seno de cada Consejo Técnico Escolar.

Marcelo Ebrard descarta reapertura fronteriza para el 21 de agosto

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón descartó que la reapertura de la frontera terrestre entre México y Estados Unidos se dé el 21 de agosto. "El 21 de agosto lo vería muy pronto, no creo que sea factible; sería alimentar una expectativa que no tenemos fundamentos para decir que se va a llevar a cabo, no lo veo tan próximo para el 21 de agosto”, dijo

AMLO insiste en una renovación del Tribunal Electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió este martes en una renovación por completo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pese a las recientes renuncias en este polémico ente. Recordó que este tribunal apoyó la cancelación de las candidaturas de su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a gobernador estatal en Michoacán y Guerrero, actuando "bajo consigna" y "no como jueces", porque ahí hubo "mano negra".