Tres de cada 10 hermosillenses no se aplicarían vacuna anti-covid, revela encuesta de Hermosillo ¿Cómo vamos?

HERMOSILLO, Sonora.- Tres de cada 10 hermosillenses no se pondrían la vacuna contra el Covid-19 y cuatro de cada 10 preferirían esperar a que otras personas se la aplicaran primero, para luego ponérsela.



La segunda Encuesta de Percepción de los Ciudadanos en torno al Covid-19 realizada por la organización Ciudadana Hermosillo ¿Cómo Vamos? en diciembre de 2020 destaca que en la misma proporción tres de cada 10 personas buscarían ser de las primeras en aplicarse la vacuna cuando esté disponible.



Ante la pregunta “Si mañana presentaran una vacuna y fuera gratuita o muy económica, ¿le gustaría ser de los primeros en ponerse la vacuna contra el coronavirus?, el 27.2% de los capitalinos dijo que no se la pondrían.



Ernesto Urbina Miranda, director de Hermosillo ¿Cómo Vamos?, manifestó que no se conocen las razones del por qué no se aplicarían el inoculante quienes señalaron que no se lo aplicarían y lo incluirán en la tercera edición de la encuesta.



La mayor parte de las personas que no se aplicarían la vacuna anti-covid están en el Norte de la ciudad y son mujeres. De los que señalaron que prefieren esperar a que otros se la apliquen primero, la mayoría son hombres y están en el Sur de la ciudad.



La encuesta reveló también que 58.2% de los hermosillenses entrevistados creían en diciembre que no había personas infectadas de coronavirus cerca de su entorno o en los lugares donde se movían contra el 41.8% que señalaron sí había.