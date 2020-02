Tras incidente, restaurante bar No. 4 suspende actividades temporalmente

HERMOSILLO, Sonora.- Hasta que no se realicen los cambios en el plafón y se expida el dictamen estructural, el comercio Restaurante bar No. 4, ubicado en la conocida Plaza Colossus, no podrá continuar con sus actividades, señaló Rafael Robles Jáuregui.

El jefe de Inspectores de la Unidad Municipal de Protección Civil indicó que a pesar de que se suspendieron las actividades, la dependencia de Desarrollo Urbano es quien se encargará de verificar la instalación del nuevo plafón.

"La estructura del edificio no fue afectada, fue un plafon que se colocó de forma ornamental y que falló el sistema de suspensión que le ponen, a pesar de ser un material ligero puede causar daños", aclaró.

Robles Jáuregui añadió que en caso de que se detecte alguna otra situación de riesgo se debe de notificar a la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología para que realice la notificación correspondiente.

LOS HECHOS

Luego de que se cayera una parte del techo en la terraza de un restaurante bar ubicado en una plaza comercial, al Poniente de la ciudad, una joven resultó lesionada y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Se destacó que el negocio operaba de manera normal y había personas en las mesas situadas en la terraza, cuando de repente se vino abajo la estructura de la fachada que sostenía el techo.

Una parte del techo golpeó la cabeza de la mujer y algunas partes de su cuerpo, por lo que fue trasladada a un hospital para ser atendida.